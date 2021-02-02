Новый выпуск просветительской рубрики СИА-ПРЕСС «Доктор, у меня это»

Из-за пандемии и жестких ограничений большинство психологов отметили рост числа больных депрессией – это не удивительно. Страх за свою жизнь и благополучие, боязнь за здоровье близких, отсутствие возможности предугадать то, каким будет завтрашний день сделали нас более тревожными и уязвимыми.

А как с этим обстоят дела в Сургуте? Реально ли диагностировать депрессию на дому и почему люди не воспринимают эту болезнь всерьез? Об этом и не только расскажет медицинский психолог городского ПНБ Ольга Шелюк 2 февраля в 14:00.

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