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Доктор, у меня это: Депрессия // ONLINE 2 февраля в 14:00

Новый выпуск просветительской рубрики СИА-ПРЕСС «Доктор, у меня это»

Доктор, у меня это: Депрессия // ONLINE 2 февраля в 14:00

Из-за пандемии и жестких ограничений большинство психологов отметили рост числа больных депрессией – это не удивительно. Страх за свою жизнь и благополучие, боязнь за здоровье близких, отсутствие возможности предугадать то, каким будет завтрашний день сделали нас более тревожными и уязвимыми.

А как с этим обстоят дела в Сургуте? Реально ли диагностировать депрессию на дому и почему люди не воспринимают эту болезнь всерьез? Об этом и не только расскажет медицинский психолог городского ПНБ Ольга Шелюк 2 февраля в 14:00.

Хотите узнать о чем-то подробнее? Оставляйте вопросы под анонсом.


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26 января в 15:34, просмотров: 1087, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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27 января в 15:48
Какие категории горожан больше подвержаны депрессии?
Что провоцирует ее?

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