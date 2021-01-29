Разговариваем с сургутским стримером о Twitch, Roleplay и прочем

Устраивать стримы — это вообще прибыльно? Что снимать, с кем «подружиться», с чего начать? Насколько легко попасть в бан из-за оскорблений на стриминговой площадке Twitch? И куда платформу приведет борьба за толерантность? Об этом поговорим с игровым стримером из Сургута Русланом Запрудновым (AsuraFX) (Twitch, ВКонтакте)

Также вкратце обсудим, почему популярные блогеры уходят в Roleplay, кто за стоит за всем этим движением, и почему снимать РП сейчас — плохая идея. Порассуждаем над нынешними и грядущими стримерскими (игровыми и не только) трендами. Будет интересно!

Присоединяйтесь к прямому эфиру 29 января в 16:00. Ждем ваших вопросов под публикацией.