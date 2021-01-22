Одним из претендентов на пост главы Сургута в недавнем конкурсе был депутат областной думы Михаил Селюков. Мы поговорим с ним о том, какие причины побудили его подать свои документы в конкурсную комиссию по отбору претендентов и о проблемах города, которые требуется решать в первую очередь.
Ключевые проблемы Сургута и как их решить. Михаил Селюков
Разговариваем о проблемах Сургута с областным депутатом и претендентом на пост главы города Михаилом Селюковым
Сегодня в 13:28, просмотров: 527, комментариев: 10
Дело хорошее, но немножко попутал направления.
Тем более что главная ключевая проблема Сургута заключается в государственной системе РФ, винтиком которой он, Селюков, является.
Как например Селюков собирается решать главную проблему Сургута – низкие доходы жителей Сургута, по мировым стандартам и по сравнению с доходами его же Селюкова.
Ведь ЛДПР даже профсоюза в какого-нибудь колхозе не организовал за все время своей деятельности.