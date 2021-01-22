Разговариваем о проблемах Сургута с областным депутатом и претендентом на пост главы города Михаилом Селюковым

Одним из претендентов на пост главы Сургута в недавнем конкурсе был депутат областной думы Михаил Селюков. Мы поговорим с ним о том, какие причины побудили его подать свои документы в конкурсную комиссию по отбору претендентов и о проблемах города, которые требуется решать в первую очередь.