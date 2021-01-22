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​Ключевые проблемы Сургута и как их решить. Михаил Селюков

Разговариваем о проблемах Сургута с областным депутатом и претендентом на пост главы города Михаилом Селюковым

​Ключевые проблемы Сургута и как их решить. Михаил Селюков
Фото: siapress.ru

Одним из претендентов на пост главы Сургута в недавнем конкурсе был депутат областной думы Михаил Селюков. Мы поговорим с ним о том, какие причины побудили его подать свои документы в конкурсную комиссию по отбору претендентов и о проблемах города, которые требуется решать в первую очередь.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 527, комментариев: 10
Комментарии:
Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:48
Зачем его лишний раз пиарить? Кому его кукарек интересен?
Ю.H. Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:50
Игорь, вы, кажется, тоже документы в комиссию подавали? Может, черканете, зачем? Вот и вам пиар лишний обломится.
Лубягин Игорь Ю.H.
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Сегодня в 13:56
Я человек скромный, мне себя пиарить не нужно. Не удалось... Ну что же, всем спасибо! А вот эти вот... С сытыми, откормленными физиономиями - они изо всех сил пыжатся, гребут всеми местами.
Ю.H. Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:06
То есть во второй раз уже не пойдете? Ну, что тут сказать... Будем рады вашим новым комментариям )
Сергей Б
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Сегодня в 14:12
Лубягин, получается шел в мэры чтобы бороться с сытыми, откормленными физиономиями, которые гребут всеми местами.

Дело хорошее, но немножко попутал направления.
Сергей Б
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Сегодня в 14:13
Но вот интересно, как Селюков до 17:00 выяснит какие ключевые проблемы в Сургуте и сделает выводы как их решать?

Тем более что главная ключевая проблема Сургута заключается в государственной системе РФ, винтиком которой он, Селюков, является.

Как например Селюков собирается решать главную проблему Сургута – низкие доходы жителей Сургута, по мировым стандартам и по сравнению с доходами его же Селюкова.

Ведь ЛДПР даже профсоюза в какого-нибудь колхозе не организовал за все время своей деятельности.
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 14:48
и интересно, как областной депутат не смог правильно заполнить бумажки))
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:28
Хочется спросить господина депутата: «С какой целью он избирается на все мыслимые и немыслимые должности во власти региона?». Или он однажды избравшись, считает себя непревзойденным «профессиональным политиком»? Кстати, и его Коллега по областной Думе, уважаемый Виталий Леонидович Дубровин, избравшись в апреле 1990 года народным депутатом Сургутского городского Совета народных депутатов и работая при этом слесарем ЦРРМ треста «Сургутнефтеспецстрой», с тех пор на протяжении уже 30 лет не покидает органы представительной власти Тюменской области. Долгожитель Тюменской политики, однако. Вот чем характерен депутат нашего времени. Стабильностью. Попав однажды в обойму он не выпадает из неё он начинает раз за разом оставаться в этой обойме. Мне кажется, что господин Селюков из таких, однажды попав во власть он постоянно в дальнейшем предлагает себя на все возникающие вакантные должности, начиная от Губернатора Тюменской области и кончая появившейся недавно вакансией Главы Сургута. Причём не по принципу: «Партия сказала надо! Комсомол ответил есть!». А вполне самостоятельно, по объявлению. Вот чем был хороша: по мнению одних и отвратительна по мнению других, процедура выдвижения кандидатов при прямых выборах? Это партийная процедура отбора для кандидатов от партии и сбор подписей для самовыдвиженцев. На стадии этой процедуры отсеивались случайные кандидаты- «пассажиры». То есть, кто утром встав «не с той ноги», задумавшись на минуту, побежал в «Белый дом» ( может в «Желтый Дом»зависит от вида окраски фасада) писать заявление на должность градоначальника. А при прямых выборах принцип более менее такой: «Семь раз отмерь- один раз отрежь». Например, от ЛДПР нужно получить, естественно, согласование Жириновского, как минимум. А самовыдвиженцам надо собрать подписи n-количества избирателей. А ещё комиссия потом будет «издеваться» проверкой обязательных документов и правильностью оформления подписных листов. А здесь есть где разгуляться карандашу! Поэтому «упрощенка» ( не путать с малым бизнесом, где хорошо) при наборе кандидатов в Градоначальники Сургута в с первого захода обернулись конфузом. Что закономерно.
519602@mail.ru
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Сегодня в 18:25
Действительно интересно было послушать, спасибо за эфир.
Мономах Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:09
Ну когда уже графомана с лошадиной фамилией ограничите по объемам если не букв , то хотя бы абзацев?!!!
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