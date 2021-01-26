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Если нынешний созыв думы протянет вопрос с концессией теплосетей до выборов — это будет очень хорошо

Интервью с общественным активистом, экс-председателем думы Сургута Сергеем Бондаренко

Если нынешний созыв думы протянет вопрос с концессией теплосетей до выборов — это будет очень хорошо
Фото siapress.ru

Бывший спикер думы Сургута, а ныне общественный активист Сергей Бондаренко станет гостем студии siapress.ru. Разговор посвящен актуальным вопросам — неудавшимся с первого раза выборам главы города, ситуации с референдумом по концессии Городских теплосетей, будущим парламентским выборам и собственному образовательному проекту Бондаренко о политике.


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21 января в 17:19, просмотров: 1850, комментариев: 18
Комментарии:
Эльстон Сумороков
не нравится
22 января в 13:15
Сергей Афанасьевич, а почему Вы не желаете выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города? Вам как никому знакомы проблемы города и как их решать!
Районный критик
не нравится
22 января в 15:27
а хватит ли смелости рассказать про свой липовый диплом?
Районный критик
не нравится
22 января в 15:28
и интересно отношение к чыкчырыку. почему не хотите свою родину спасать?
Dron
не нравится
22 января в 16:42
Всё вроде мы это уже слышали, примерно ясно о чем будет ныть бондаренко, но то, что человек без Образования, как выяснилось, ведёт образовательные проекты - это что то новенькое и одновременно смешное)))
Мономах
не нравится
22 января в 19:05
В суд может обращаться не только депутат ,но и партия ! Как предводитель уездной партячейки должен параллельно с иском в суд выходить! Когда будет сделано?
Швондер.
не нравится
22 января в 21:00
Бондаренко, ты своего тирана сверг? Иди свергни, а потом нашего. Будь последовательным
йося
не нравится
24 января в 23:14
Сергей Афанасьевич, выскажите свое мнение по поводу КЦ "Строитель" стоит ли на месте снесенного старого строить другой или лучше ничего не строить, а на его месте продолжить сквер.
В случае если Вы за сквер будете ли отстаивать свою позицию всеми законными способами.
Злая Эллочка
не нравится
25 января в 23:32
Сергей Афанасьевич, референдум до голосования доведёте?
Губский Александр
не нравится
Сегодня в 06:23
Ну что пристали к человеку со своими дурацкими вопросами про местную политику? Разговор пойдёт об искусстве краснодеревщика. Погуглите лучше что-нибудь на эту тему, чтобы выглядеть компетентно на фоне Мастера.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 09:37
Уважаемый Сергей!Ваш проект про городской пляж так и не осуществился во времена Вашего правления!!!.Отлично помню Ваше обещание и картинку на странице газеты "Новый Город".где Вы стоите ногами в речке на 5 км с закатанными штанишками от классического костюма и в белой рубашке.Столько лет прошло.а ничего не сделано.Прокомментируйте.пожалуйста. свое не сделанное обещание.Спасибо.
Швондер. 6xz34e
не нравится
Сегодня в 10:09
Если утопиться, то присоединяюсь к просьбе
Dron
не нравится
Сегодня в 13:29
Не будет никакого референдума, на сайте думы уже есть проект решения с отказом по этому делу. Тогда о чем сегодня говорить, об образовании? Ну тогда предлагаю как и районный критик начать с липового диплома.
Районный критик
не нравится
Сегодня в 14:31
не с начала слушал. про диплом сказал что-то?
йося
не нравится
Сегодня в 15:10
Я согласен, возьмите меня в депутаты, готов даже и о ЛДПР!
йося
не нравится
Сегодня в 15:18
СИА где контакт деп школы?
Dron Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:27
Ни слова, зато скока пустого бормотания и негодования, что его с референдумом побрили - ну хоть отбавляй. Да, и это, школу депутатов открыл, всех теперь научит как без диплома стать депутатом)))
Районный критик Dron
не нравится
Сегодня в 15:53
интересно, сможет ли он сам стать депутатом без поддержки богданова и единой россии. учитель))
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:09
Ну, Бондаренко сколько бы не ругал эту систему власти, он сам продукт этой системы за рамки которой выйти не в состоянии.

А Д.Щ. тоже хорош, в онлайн режиме блин, в труселях и тапочках на кухне.
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