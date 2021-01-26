Интервью с общественным активистом, экс-председателем думы Сургута Сергеем Бондаренко

Бывший спикер думы Сургута, а ныне общественный активист Сергей Бондаренко станет гостем студии siapress.ru. Разговор посвящен актуальным вопросам — неудавшимся с первого раза выборам главы города, ситуации с референдумом по концессии Городских теплосетей, будущим парламентским выборам и собственному образовательному проекту Бондаренко о политике.