Бывший спикер думы Сургута, а ныне общественный активист Сергей Бондаренко станет гостем студии siapress.ru. Разговор посвящен актуальным вопросам — неудавшимся с первого раза выборам главы города, ситуации с референдумом по концессии Городских теплосетей, будущим парламентским выборам и собственному образовательному проекту Бондаренко о политике.
Если нынешний созыв думы протянет вопрос с концессией теплосетей до выборов — это будет очень хорошо
Интервью с общественным активистом, экс-председателем думы Сургута Сергеем Бондаренко
21 января в 17:19, просмотров: 1850, комментариев: 18
В случае если Вы за сквер будете ли отстаивать свою позицию всеми законными способами.
А Д.Щ. тоже хорош, в онлайн режиме блин, в труселях и тапочках на кухне.