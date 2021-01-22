Интервью с депутатом от ЛДПР Евгением Барсовым

Единственным депутатом, публично выразившим сомнения по поводу компетенции конкурсной комиссии, проверявшей документы кандидатов на пост главы города, стал Евгений Барсов. Депутата смутил тот факт, что на этап собеседования был допущен всего один человек из 32. О превратностях выборов градоначальника поговорим завтра, 22 января, в 14.00.
Спойлер: Евгений Вячеславович собирается подавать иск в суд.
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ЛДПР лидирует по доле госфинансирования в партийной кассе. В 2017 году бюджетные вливания достигали 97%. За минувшие несколько лет Жириновский получил более 4 млрд бюджетных денег, которые через аффилированные компании оседают в карманах членов его семьи.
Около 1,3 миллиарда рублей было выведено из партии через семейную компанию экс-депутата от ЛДПР Ананских. Основным подрядчиком выступил друг сына Жириновского вице-спикера ГД Игоря Лебедева режиссер и ИП Бондарь, получивший с 2013 по 2017 годы от ЛДПР заказов на размещение рекламно-информационных материалов на сумму 830 млн рублей. Принадлежащая ему же компания «Фин-Арт групп» получила еще 141 миллион рублей, а гендиректор «Фин-Арта» Эвелина Ким — 87 миллионов рублей. При этом 21 миллион рублей достался компании «Телми» предполагаемой супруги Лебедева Гришаевой.
В прошлом году коса, наконец, нашла на камень. Лебедева заподозрили в хищении денег у «молодежек» собственной партии. Но обвинение в итоге предъявили двум сотрудникам аппарата ЛДПР, которые признались, что выводили деньги по прямому указанию самого Лебедева.
Партийная касса – не единственный источник доходов семьи Жириновского. Жириновский успешно торгует мандатами. Желающие занять депутатское кресло в качестве представителей ЛДПР платят за это от 100 до 200 миллионов рублей. А если есть желание пойти на второй срок – то вдвое больше. Что же тут удивляться материальному благополучию семей Жириновского и Лебедева. Им принадлежит недвижимость по меньшей мере на сумму 10 миллиардов рублей, в том числе пять апартаментов в «Москва-Сити» общей стоимостью около 615 миллионов рублей, пара апартаментов в Сочи за 74 миллиона рублей, два десятка квартир в элитном коттеджном поселке по адресу улица Нежинская, дом 14 стоимостью около 2,7 миллиарда рублей, жилые помещения в московском ЖК «Кутузовская ривьера» примерно на 53 миллиона рублей и на улице Тверская за 160 миллионов рублей. Совокупное имущество семьи лидера ЛДПР оценивается в 9,8 миллиарда рублей. При этом по декларации Жириновский владеет лишь скромной «двушкой» площадью менее 39 «квадратов» и подержанной «легковушкой» LADA 212140. У сына Жириновского, согласно декларации самого Лебедева, тоже всего одна квартира, правда, площадью 658 квадратных метров, а также два нежилых помещения общей площадью 956 «квадратов». Еще по 658-метровой квартире записано на каждого из двоих официальных детей. А большая часть активов, зарубежное имущество и бизнесы оформлены на Лебедеву, с которой Жириновский не состоит в официальном браке, а также на предполагаемую супругу Лебедева — Гришаеву.
Конечно, ореол роскоши и финансового успеха вокруг лидеров ЛДПР, искушает. Партия как магнит, притягивает не чистых на руку дельцов, которые тоже не прочь погреть руки на бюджетных деньгах. В Астрахани директор УК и депутат астраханской гордумы от либерал-демократов Гаврилов похитил у собственников квартир более 700 тысяч рублей, завысив стоимость работ. В Красноярске сын депутата ГД от ЛДПР Натаров вступил в сговор с бухгалтером красноярской ячейки партии и похитил у коммунального предприятия миллионы рублей. В Севастополе депутат городского заксобрания «жириновец» Журавлев, пользуясь монопольным положением своих предприятий по вывозу мусора через аффилированные с ЛДПР компании «освоил» огромные суммы, при этом работы не выполнялись так, как это было оформлено в документах и условиях техзадания.
В общем с таким набором мошенников и аферистов в партии представителей ЛДПР давно пора переименовывать из соколов Жириновского в стервятников.
Сказывают, что Жириновский будет вынужден отказаться от поста руководителя фракции ЛДПР в 8 созыве Госдумы из-за проблем со здоровьем.
У меня простой вопрос к Барсову, который вдруг встрепенулся и пошел в мэры: Чем Барсов лучше Шувалова и любого другого мэра которого назначит власть в лице Комаровой?
Для меня как для жителя Сургута Барсов, это тоже самое, что хрен редьки не слаще.
Барсов не является представителем жителей Сургута – Барсов представитель ЛДПР. А ЛДПР в свою очередь является карманной партией власти и сателлитом партии власти ЕР.
В этом году будут депутатов в Думу «выбирать» – где ЛДПР с Барсовым вместе с их агитацией, что они лучше представителей других партий и ЕР?
В Караганде, вот где. Это чтобы не сказать, что в заднице.
ЛДПР не предлагает гражданам условия лучше, чем есть, чтобы граждане голосовали за представителей ЛДПР в Думу и чтобы эти представители будучи депутатами, как представители граждан выбравших их голосовали в том числе за нужного гражданам мэра.
Как и все карманные партии власти ЛДПР с Барсовым вместе, работать с гражданами не хотят. Они как коммерческая секта ошиваются в кулуарах власти и делают там бабло, при случае выскакивая на свет божий, как сейчас на выборах главы Сургута.
Но Барсову ли не знать, что при таком раскладе все назначения чиновников, включая из представителей таких карманных партий как ЛДПР, происходят с одобрения действующей власти, в Югре в лице Комаровой.
Скажет Комарова: Барсова в мэры – значит Барсов будет мэром. Скажет в дворники – будет дворником.
Все остальное мышиная возня в кулуарах власти, от которой жителям Сургута ни холодно, ни тепло.
Пусть объяснит, чем он для жителей Сургута лучше других и отвечает за свои слова.
Была команда из округа объявить «выборы» несостоявшимися и объявили, как могли, через зад. Поумнее мозгов не хватило.
И кроме как обсирать как шантрапа что-то можешь еще сказать?
И я не считаю себя умным, но умнее чем ты думаешь.
Видимо им еще в Хабаровске объяснили где их место.
И где жителям Сургута можно было узнать с какой программой Барсов шел в мэры прежде чем он зарегистрировался кандидатом в мэры? Если такая программа была вообще.