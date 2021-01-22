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​Выборы главы Сургута. В чём подвох? Евгений Барсов // ONLINE 22 января в 14.00

Интервью с депутатом от ЛДПР Евгением Барсовым

​Выборы главы Сургута. В чём подвох? Евгений Барсов // ONLINE 22 января в 14.00

Единственным депутатом, публично выразившим сомнения по поводу компетенции конкурсной комиссии, проверявшей документы кандидатов на пост главы города, стал Евгений Барсов. Депутата смутил тот факт, что на этап собеседования был допущен всего один человек из 32. О превратностях выборов градоначальника поговорим завтра, 22 января, в 14.00.

Спойлер: Евгений Вячеславович собирается подавать иск в суд.


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21 января в 16:13, просмотров: 998, комментариев: 28
Комментарии:
хаски из Аляски
не нравится
21 января в 17:54
А депутаты после такого выпада бойкот Барсику не объявили?
Швондер.
не нравится
21 января в 18:53
На фото: "в жопу это туда"
Albert Leonov
не нравится
21 января в 20:43
Расскажите, почему забраковали вас? Не той политической ориентации? Или в слове обозначающем на сленге половой орган, Три ошибки сделали?
Швондер.
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21 января в 21:01
Товарищ Барсов, а вот люди говорят, что
ЛДПР лидирует по доле госфинансирования в партийной кассе. В 2017 году бюджетные вливания достигали 97%. За минувшие несколько лет Жириновский получил более 4 млрд бюджетных денег, которые через аффилированные компании оседают в карманах членов его семьи. 

Около 1,3 миллиарда рублей было выведено из партии через семейную компанию экс-депутата от ЛДПР Ананских. Основным подрядчиком выступил друг сына Жириновского вице-спикера ГД  Игоря Лебедева режиссер и ИП Бондарь, получивший с 2013 по 2017 годы от ЛДПР заказов на размещение рекламно-информационных материалов на сумму 830 млн рублей. Принадлежащая ему же компания «Фин-Арт групп» получила еще 141 миллион рублей, а гендиректор «Фин-Арта» Эвелина Ким — 87 миллионов рублей.  При этом 21 миллион рублей достался компании «Телми» предполагаемой супруги Лебедева Гришаевой. 

В прошлом году коса, наконец, нашла на камень. Лебедева заподозрили в хищении денег у «молодежек» собственной партии. Но обвинение в итоге предъявили двум сотрудникам аппарата ЛДПР, которые признались, что выводили деньги по прямому указанию самого Лебедева. 

Партийная касса – не единственный источник доходов семьи Жириновского. Жириновский успешно торгует мандатами. Желающие занять депутатское кресло в качестве представителей ЛДПР платят за это от 100 до 200 миллионов рублей. А если есть желание пойти на второй срок – то вдвое больше.  Что же тут удивляться материальному благополучию семей Жириновского и Лебедева. Им принадлежит недвижимость по меньшей мере на сумму 10 миллиардов рублей, в том числе пять апартаментов в «Москва-Сити» общей стоимостью около 615 миллионов рублей, пара апартаментов в Сочи за 74 миллиона рублей, два десятка квартир в элитном коттеджном поселке по адресу улица Нежинская, дом 14 стоимостью около 2,7 миллиарда рублей, жилые помещения в московском ЖК «Кутузовская ривьера» примерно на 53 миллиона рублей и на улице Тверская за 160 миллионов рублей. Совокупное имущество семьи лидера ЛДПР оценивается в 9,8 миллиарда рублей. При этом по декларации Жириновский владеет лишь скромной «двушкой» площадью менее 39 «квадратов» и подержанной «легковушкой» LADA 212140. У сына Жириновского, согласно декларации самого Лебедева, тоже всего одна квартира, правда, площадью 658 квадратных метров, а также два нежилых помещения общей площадью 956 «квадратов». Еще по 658-метровой квартире записано на каждого из двоих официальных детей. А большая часть активов, зарубежное имущество и бизнесы оформлены на Лебедеву, с которой Жириновский не состоит в официальном браке, а также на предполагаемую супругу Лебедева — Гришаеву.

Конечно, ореол роскоши и финансового успеха вокруг лидеров ЛДПР, искушает. Партия как магнит, притягивает не чистых на руку дельцов, которые тоже не прочь погреть руки на бюджетных деньгах. В Астрахани директор УК и депутат астраханской гордумы от либерал-демократов Гаврилов похитил у собственников квартир более 700 тысяч рублей, завысив стоимость работ. В Красноярске сын депутата ГД от ЛДПР Натаров вступил в сговор с бухгалтером красноярской ячейки партии и похитил у коммунального предприятия миллионы рублей. В Севастополе депутат городского заксобрания «жириновец» Журавлев, пользуясь монопольным положением своих предприятий по вывозу мусора через аффилированные с ЛДПР компании «освоил» огромные суммы, при этом работы не выполнялись так, как это было оформлено в документах и условиях техзадания.  

В общем  с таким набором мошенников и аферистов в партии представителей ЛДПР давно пора переименовывать из соколов Жириновского в стервятников. 

Mobii Albert Leonov
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21 января в 21:44
первый раз что ли её сменил персонаж?
Злая Эллочка Швондер.
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Сегодня в 08:29
О_о переплюнул Алконафта в графоманском копипасте. Не тронь убогих, пусть хоть какую-то видимость демократии создают. На Ленте ничего нового не открыли, об этом в прошлом десятилетии странный журналист Караулов вещал.

Сказывают, что Жириновский будет вынужден отказаться от поста руководителя фракции ЛДПР в 8 созыве Госдумы из-за проблем со здоровьем.
Сергей Б
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Сегодня в 11:46
Да причем тут подвох.

У меня простой вопрос к Барсову, который вдруг встрепенулся и пошел в мэры: Чем Барсов лучше Шувалова и любого другого мэра которого назначит власть в лице Комаровой?

Для меня как для жителя Сургута Барсов, это тоже самое, что хрен редьки не слаще.

Барсов не является представителем жителей Сургута – Барсов представитель ЛДПР. А ЛДПР в свою очередь является карманной партией власти и сателлитом партии власти ЕР.

В этом году будут депутатов в Думу «выбирать» – где ЛДПР с Барсовым вместе с их агитацией, что они лучше представителей других партий и ЕР?

В Караганде, вот где. Это чтобы не сказать, что в заднице.

ЛДПР не предлагает гражданам условия лучше, чем есть, чтобы граждане голосовали за представителей ЛДПР в Думу и чтобы эти представители будучи депутатами, как представители граждан выбравших их голосовали в том числе за нужного гражданам мэра.

Как и все карманные партии власти ЛДПР с Барсовым вместе, работать с гражданами не хотят. Они как коммерческая секта ошиваются в кулуарах власти и делают там бабло, при случае выскакивая на свет божий, как сейчас на выборах главы Сургута.

Но Барсову ли не знать, что при таком раскладе все назначения чиновников, включая из представителей таких карманных партий как ЛДПР, происходят с одобрения действующей власти, в Югре в лице Комаровой.

Скажет Комарова: Барсова в мэры – значит Барсов будет мэром. Скажет в дворники – будет дворником.

Все остальное мышиная возня в кулуарах власти, от которой жителям Сургута ни холодно, ни тепло.
orancat
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Сегодня в 11:46
А почему Барсов скрыл наличие недвижимости за рубежом и имеет такие долги за коммуналку в России? Он за рубежом всё оплатил вовремя или тоже тянет резину?
Сергей Б orancat
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Сегодня в 11:57
Ой да пусть хоть из Голландии мэр будет с гражданством РФ.

Пусть объяснит, чем он для жителей Сургута лучше других и отвечает за свои слова.
orancat
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Сегодня в 12:06
а вот еще. у Барсова были задержки по зарплате перед своими работниками? если уж он в этом прокололся, то не исключено, что и продолжил бы гнуть такую линию на посту главы города.
Мономах
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Сегодня в 12:06
Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков! Если пошел в лобовую , не отворачивай ! Собьют! ( И.Кожедуб , летчик-ас , дважды Герой Советского Союза)
orancat
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Сегодня в 12:07
да и потом, как такой матерый чинуша, как Барсов тупо не смог правильно заполнить документы на конкурс? Он что, школяр неопытный?
Petr_Levanov
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Сегодня в 12:08
Почему Барсов уже неделю везде и всем СМИ говорит, что пойдёт в суд, и никуда не идёт? Что это?? Просто пиар?? Как вообще такой якобы опытный политик не смог сдать документы с первого раза?!
Petr_Levanov
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Сегодня в 12:09
Да и к его недвижимости зарубежом тоже куча вопросов.
orancat Мономах
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Сегодня в 12:12
не стоит сравнивать героя с этим человеком. Кожедуб не свернул, а Барсов уже не раз двигался так как нужно партии, личному бизнесу, а вовсе не интересам людей
Viktor Zaytsev
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Сегодня в 12:13
Действительно, вроде бы уже не молодой политик, а документы подать без ошибок не может.. Как Сургутом то управлять собирался?
Viktor Zaytsev
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Сегодня в 12:14
И еще по поводу суда много вопросов, сколько уже грозится, но так ничего еще и не подал, видимо тоже проблемы с подачей документов Или это все было ради пиара просто
orancat Petr_Levanov
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Сегодня в 12:14
о, точно! Вот меня эти нервы-крики-истерики удивляют "Да я, да мы! Да всех засудим!!" И?? И тишина. Цыкнет Жириновский - "фу, спокойно!" и сидит Барсов дальше виляя хвостом
orancat Сергей Б
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Сегодня в 12:17
про дворники - хорошо сказано. Да вот только Барсов не привык работать руками. Языком - да. Тут он впереди всей шантрапы, а вот руками - неа, не его.
Сергей Б Viktor Zaytsev
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Сегодня в 12:27
Какие нах документы с «ошибками», пусть этой отмазкой комиссия себе задницы подотрет.

Была команда из округа объявить «выборы» несостоявшимися и объявили, как могли, через зад. Поумнее мозгов не хватило.

Сергей Б orancat
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Сегодня в 12:33
Кроме как «про дворника» больше ничего не понял?

И кроме как обсирать как шантрапа что-то можешь еще сказать?
orancat Сергей Б
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Сегодня в 12:39
э, я уж было подумал, что вы умнее и французский знаете... ну да ладно. Барсов - даже при фантастическом везении - не способен решать проблемы города. масштаб мышления не тот.
orancat
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Сегодня в 12:54
А вот еще вопрос. Надеюсь, что зададите. Почему Барсов, при всей его смелости, молчал столько времени после оглашения результатов? Где возмущения и гневные р=отпоры: Впал в ступор? Или вырабатывал стратегию, заранее проигрышную
Сергей Б orancat
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Сегодня в 12:55
То, что Барсов не способен решать проблемы города – это уже ближе к теме.

И я не считаю себя умным, но умнее чем ты думаешь.

Сергей Б orancat
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Сегодня в 13:04
Почему Барсов, при всей его смелости, молчал столько времени после оглашения результатов – это из той же оперы, почему ЛДПР в принципе не вышла с протестами против липовой отмазки комиссии с неправильно оформленными документами.

Видимо им еще в Хабаровске объяснили где их место.
Сергей Б
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Сегодня в 13:12
Да, хочется узнать мнение Барсова: Почему ЛДПР в принципе не вышла с протестами против липовой отмазки комиссии с неправильно оформленными документами?

Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:13
Суд не примет документы. Иначе документы были бы уже в суде.Потому как нет предмета спора и субъектов спора для правового разрешения иска потерпевшего. Это получается подать в суд на самого себя. К примеру. Абитуриент не сдал вступительные экзамены из-за допущенных ошибок, а потом подал иск в суд общей юрисдикции на приемную комиссию. Таких исков может быть миллионы, всех куда то кто-то не принимает. И в большинстве случаев на обычную работу. А чем по сути работа градональника отличается от работы дворника? Ничем. Суд не будет создавать отдельный прецедент «выборы градоначальника Сургута». Потом по всей России завалят суды подобными исками. Скорее всего эту тягомотину суд не примет и отправит на рассмотрение вышестоящего «начальства», в ведении которой находится конкурсная комиссия по выборам градоначальника. «Сами заварили кашу, сами и расхлёбывайте». В лучшем случае назначат (если назначат) ведомственную проверку, но с известным результатом. А суд здесь не поможет.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:18
И повторю еще раз вопрос к Барсову чтоб не забыли: Чем Барсов лучше Шувалова и любого другого мэра которого назначит власть в лице Комаровой?

И где жителям Сургута можно было узнать с какой программой Барсов шел в мэры прежде чем он зарегистрировался кандидатом в мэры? Если такая программа была вообще.

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