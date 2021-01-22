Интервью с депутатом от ЛДПР Евгением Барсовым

Единственным депутатом, публично выразившим сомнения по поводу компетенции конкурсной комиссии, проверявшей документы кандидатов на пост главы города, стал Евгений Барсов. Депутата смутил тот факт, что на этап собеседования был допущен всего один человек из 32. О превратностях выборов градоначальника поговорим завтра, 22 января, в 14.00.

Спойлер: Евгений Вячеславович собирается подавать иск в суд.





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