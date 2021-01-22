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Проект «ДУМАть и решать». Что с концессией ГТС? Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова

О работе Думы Сургута говорим с ее председателем Надеждой Краснояровой

Проект «ДУМАть и решать». Что с концессией ГТС? Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова

О работе городского парламента мы подробно поговорим с председателем Думы Сургута Надеждой Краснояровой в рамках проекта «ДУМАть и решать».

Мы зададим основные вопросы, касающиеся работы депутатов и жизни города в целом, включая острые темы концессии городских теплосетей, выборов главы Сургута и другие.

Подключайтесь к прямому эфиру 22 января в 16.00!


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21 января в 15:06, просмотров: 896, комментариев: 7
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:47
Красноярова не собирается освободить пост председателя Думы Сургута, за то, что Дума под ее чутким руководством и по команде округа устроила дешевый спектакль с «выборами» главы Сургута и не смогла организовать выборы главы Сургута?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:49
Она понимает, что теперь окончательно будет посмешищем а не председателем Думы?
Мономах
не нравится
Сегодня в 16:17
За правду, а правду искажает! 66 человек не наберут подписей избирателей для подачи заявления на всенародные выборы!
йося
не нравится
Сегодня в 16:30
Прокомментируйте ситуацию со "Строителем", а именно не хотели ли бы Вы как депутат выступить с инициативой отказа от возведения на месте снесенного ДК другого объекта из предложенных администрацией. На месте пустыря продолжить расширение сквера. Для строительства нового ДК, найти другое место, а лучше предусмотренные для его строительства средства направить на покупку "Вершины"
Надежда Александровна, считайте это не вопросом, а поручение от жителя города.
Сергей Б йося
не нравится
Сегодня в 16:45
Чёй-то ты опоздал с вопросом. Да и некому задавать.

Барышня досиживает свой третий срок за хо-о-орушую зарплату добросовестно следуя указаниям из округа – вот и весь председатель Думы.
йося Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:53
Да чета со временем лохонулся, но тем не менее свою позицию обозначил и буду её добивать и в предь, если кто согласен присоединяйтесь, считаю возведение некого архитектурного у.бища в корне недопустимо. Так же недопустимо тупое разбазаривание бюджетного бобла. В общем топлю за сквер и покупку Вершины.
йося
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Сегодня в 16:56
Ну и по поводу поздно или не поздно, надеюсь в аппарате Думы есть специальный человек который отслеживает комменты, который может НА, его показать или может она сама посмотрит.
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