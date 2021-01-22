О работе Думы Сургута говорим с ее председателем Надеждой Краснояровой

О работе городского парламента мы подробно поговорим с председателем Думы Сургута Надеждой Краснояровой в рамках проекта «ДУМАть и решать».
Мы зададим основные вопросы, касающиеся работы депутатов и жизни города в целом, включая острые темы концессии городских теплосетей, выборов главы Сургута и другие.
Подключайтесь к прямому эфиру 22 января в 16.00!
Надежда Александровна, считайте это не вопросом, а поручение от жителя города.
Барышня досиживает свой третий срок за хо-о-орушую зарплату добросовестно следуя указаниям из округа – вот и весь председатель Думы.