О работе Думы Сургута говорим с ее председателем Надеждой Краснояровой

О работе городского парламента мы подробно поговорим с председателем Думы Сургута Надеждой Краснояровой в рамках проекта «ДУМАть и решать».

Мы зададим основные вопросы, касающиеся работы депутатов и жизни города в целом, включая острые темы концессии городских теплосетей, выборов главы Сургута и другие.

Подключайтесь к прямому эфиру 22 января в 16.00!