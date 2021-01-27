В эфире — Евгения Цветкова и Валентина Сидляревич: говорим о студенческих СМИ Сургута

Жизнь в вузах и кипит, и бьет ключом. И об этом, конечно же, нужно рассказать молодежи максимально доступным образом. В новом выпуске проекта «Алло, редакция!» мы поговорим о том, чем живут и откуда берут идеи студенческие СМИ, как завоевывают внимание аудитории и привлекают ли учащихся к работе – об этом и не только в прямом эфире расскажут начальник отдела по связям с общественностью в СурГПУ Евгения Цветкова и специалист Центра молодежных инициатив Валентина Сидляревич.