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​Марэк Ящковски: «Если человек захочет пообщаться с Богом поздно вечером, он может позвонить мне, я открою двери храма»

Интервью с отцом Марэком Ящковски – настоятелем римско-католического храма в Сургуте

​Марэк Ящковски: «Если человек захочет пообщаться с Богом поздно вечером, он может позвонить мне, я открою двери храма»

Сургут – единственный город в Сибири за пределами Тобольска, где есть римско-католический храм. Это значит, что на все знаменательные для верующего человека события к нам приезжают адепты данной церкви со всей Югры и Ямала.

Кто хоть раз бывал на праздновании католического Рождества в ночь с 24 на 25 декабря в храме святого Иосифа Труженика, отмечают теплый прием в стенах дома божьего на Набережном проспекте.

Кроме того, только здесь у сургутян есть возможность послушать настоящий орган, не покидая пределы города. До пандемии концерты собирали огромное количество желающих приобщиться к классической музыке в живом исполнении.

Когда орган снова зазвучит в Сургуте? Нашли ли общий язык католики и православные в Югре? И о чем в сущности сериал «Молодой папа» — поговорим с настоятелем римско-католического прихода отцом Марэком Ящковски.

Присоединяйтесь к нам 22 января в 11.00!

Вопросы оставляйте под публикацией.


нравится (9) не нравится (0)
Сегодня в 17:15, просмотров: 1563, комментариев: 6
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
12 января в 17:28
Орган звучит... Исполнители - замечательные...
Имел честь послушать выступление... Красиво .. Советую послушать и насладиться звучанием и игрой исполнителя ..
хаски из Аляски
не нравится
12 января в 17:52
Католики не обижаются, когда их храм путают с баптистами?
вера
не нравится
Сегодня в 12:25
молодец
крокодил
не нравится
Сегодня в 12:43
Всегда нравилось звучание органа. Такая красивая тонкая мощь!!
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 13:24
Специально хожу послушать орган. Настоящее наслаждение. Спасибо настоятелю храма. Очень душевно.
Р.S. по вере и крещению я православная христианка. Но странные бабулечки в наших храмах отпугивают своим - не так свечу держишь, не так молишься, не у той иконы встала...
Светлана Могилдан
не нравится
Сегодня в 13:26
Кстати, сегодня в 18.00 можно будет услышать орган в храме. Вдруг кто захочет
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