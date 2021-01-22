Интервью с отцом Марэком Ящковски – настоятелем римско-католического храма в Сургуте

Сургут – единственный город в Сибири за пределами Тобольска, где есть римско-католический храм. Это значит, что на все знаменательные для верующего человека события к нам приезжают адепты данной церкви со всей Югры и Ямала.

Кто хоть раз бывал на праздновании католического Рождества в ночь с 24 на 25 декабря в храме святого Иосифа Труженика, отмечают теплый прием в стенах дома божьего на Набережном проспекте.

Кроме того, только здесь у сургутян есть возможность послушать настоящий орган, не покидая пределы города. До пандемии концерты собирали огромное количество желающих приобщиться к классической музыке в живом исполнении.

Когда орган снова зазвучит в Сургуте? Нашли ли общий язык католики и православные в Югре? И о чем в сущности сериал «Молодой папа» — поговорим с настоятелем римско-католического прихода отцом Марэком Ящковски.

Присоединяйтесь к нам 22 января в 11.00!

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