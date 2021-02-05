Интервью с сургутским рэпером Артуром Давидовым

Артур Давидов с детства тяготел к музыке. Ровесники такое увлечение не воспринимали всерьез: рэп? в Сургуте? – глупости, нефтянка – вот где деньги и успех!

С годами Артур не словами, но делом доказал обратное. Взяв артистический псевдоним Archy Dee, молодой сибиряк, в венах которого течет горячая греческая кровь, стал создавать востребованную музыку на собственные стихи, снимать клипы и даже продавать треки через приложения для смартфонов.

Как следовать зову сердца и не остаться с пустым карманом? Узнаем об этом из первых уст в беседе с Артуром 5 февраля в 15.00.

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