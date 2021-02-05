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​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00

Интервью с сургутским рэпером Артуром Давидовым

​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00

Артур Давидов с детства тяготел к музыке. Ровесники такое увлечение не воспринимали всерьез: рэп? в Сургуте? – глупости, нефтянка – вот где деньги и успех!

С годами Артур не словами, но делом доказал обратное. Взяв артистический псевдоним Archy Dee, молодой сибиряк, в венах которого течет горячая греческая кровь, стал создавать востребованную музыку на собственные стихи, снимать клипы и даже продавать треки через приложения для смартфонов.

Как следовать зову сердца и не остаться с пустым карманом? Узнаем об этом из первых уст в беседе с Артуром 5 февраля в 15.00.

Есть вопросы к музыканту? Пишите в комментариях, озвучим!


нравится (8) не нравится (3)
12 января в 13:45, просмотров: 2630, комментариев: 8
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
12 января в 14:51
Самое национальное пение - еду на упряжке оленей, что вижу то и пою. Сегодня спел - завтра забыли о чем пел. Раз востребовано - значит есть потребитель. Есть потребитель - есть доход и известность.
Поделись с местными акынами как денег заработать на своем таланте .
хаски из Аляски
не нравится
12 января в 17:47
ДеЦл умер, а рэп ещё жив? Иди рэп и хип-хоп это не одно и то же?
Iriska
не нравится
12 января в 19:53
Кто продюсировал Вас, Артур? Есть ли у Вас музыкальное образование? Чем ещё кроме творчества занимаетесь? Как сказалась пандемия на Вашей работе?
Дмитрий Димкин
не нравится
19 января в 17:23
что не армянини, то сразу грек !!! весь геленджтк в греках.
Светлана Могилдан Дмитрий Димкин
не нравится
20 января в 10:35
Ну что ж всех под одну гребенку сразу? У Артура отец грек, детство парень провел в Салониках. И что плохого в армянах?
Сергей Б Светлана Могилдан
не нравится
20 января в 11:04
Светлана, ё… Что за подтекст про армян.
Светлана Могилдан Сергей Б
не нравится
20 января в 14:01
Это не я, это все Дмитрий.
Илья Варламов
не нравится
22 января в 13:55
У битмейкеров ещё интервью начните брать.

Вопрос к Archy Dee - ваше отношение к сургутским студиям звукозаписи? Какая лучшая? И назовите еще 5 исполнителей из Сургута, кого знаете?
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