Какие правила необходимо соблюдать православным прихожанам в во время пандемии коронавируса

Православные Сургута уже отметили несколько церковных праздников в условиях пандемии коронавируса. Рождество Христово в 2021 году прошло без каких-либо нововведений, а вот от купаний в проруби в праздник Крещения Господня придется отказаться. Почему? Спрашиваем об этом настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца отца Антония в прямом эфире siapress.ru.