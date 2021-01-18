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​Как православные отмечают праздники в новых реалиях? Благочинный Сургута Антоний Исаков

Какие правила необходимо соблюдать православным прихожанам в во время пандемии коронавируса

​Как православные отмечают праздники в новых реалиях? Благочинный Сургута Антоний Исаков
Фото: siapress.ru

Православные Сургута уже отметили несколько церковных праздников в условиях пандемии коронавируса. Рождество Христово в 2021 году прошло без каких-либо нововведений, а вот от купаний в проруби в праздник Крещения Господня придется отказаться. Почему? Спрашиваем об этом настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца отца Антония в прямом эфире siapress.ru.


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12 января в 13:42, просмотров: 1503, комментариев: 4
Комментарии:
хаски из Аляски
не нравится
12 января в 17:44
Почему не гонят в шею попрошаек у входа в городские храмы?
Как прокомментируете историю со свечками, проданными в православном соборе Ленобласти, которые оказались макаронами?
вера
не нравится
13 января в 16:16
надоели праздники
Александр хаски из Аляски
не нравится
Сегодня в 13:35
Это так по-христьянски, гнать в шею нуждающегося. Может плетьми ещё их и камнями забросать?
Сергей Б хаски из Аляски
не нравится
Сегодня в 13:41
А такие как ты с нетрадиционной ориентацией разве в храмы ходят – не гонят?
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