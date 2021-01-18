Православные Сургута уже отметили несколько церковных праздников в условиях пандемии коронавируса. Рождество Христово в 2021 году прошло без каких-либо нововведений, а вот от купаний в проруби в праздник Крещения Господня придется отказаться. Почему? Спрашиваем об этом настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца отца Антония в прямом эфире siapress.ru.
Как православные отмечают праздники в новых реалиях? Благочинный Сургута Антоний Исаков
Какие правила необходимо соблюдать православным прихожанам в во время пандемии коронавируса
12 января в 13:42, просмотров: 1503, комментариев: 4
Как прокомментируете историю со свечками, проданными в православном соборе Ленобласти, которые оказались макаронами?