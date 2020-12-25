Как в период пандемии выгодно приобрести жилье

Во втором полугодии 2020 года спрос на ипотеку вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Югорчане активно вкладывают деньги в недвижимость, в том числе других регионах. Наиболее востребованы объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Краснодаре. Не реже приобретаются земли и жилье в сельской местности, особенной популярностью пользуются Федоровка, Белый Яр, Солнечный.

Только ли дело в реализации льготной программы «Господдержка 2020»? Говорим об этом с начальником управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сургутского отделения Сбербанка Людмилой Шундиковой.