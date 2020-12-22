Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» ответит на вопросы сургутян

Впервые студию siapress посетит генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский – новый человек для города, но далеко не новичок для газовой отрасли Западной Сибири. За его плечами 16 лет работы в ЯНАО и еще три – в Югре.
Какие задачи ставит перед собой новый руководитель предприятия? Какие взаимоотношения выстраивает с местной администрацией? И как отразился коронавирус на работе крупнейшей градообразующей компании Сургута – смотрите в эфире.
Ну вот даже по сравнению с Чехословакией (заметьте даже не Германии и Франции), зарплаты, наверное, должны быть выше как минимум в два раза.
Некоторые зарплаты работников в Чехии (в рублях).
Сварщик 73 200 – 100 600
Водитель от 91 500 до 183 000 и выше
Электрик 750-950. 68 600 – 87 000
Сантехник 1000-1200. 91 500 – 110 000
И если зарплаты являются не нормальными, то что по мнению Олега Ваховского тормозит их реальный рост?
Высокие налоговые отчисления в федеральный бюджет в ущерб зарплатам.
Жадность акционеров.
Или еще что.