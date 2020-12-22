Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» ответит на вопросы сургутян

Впервые студию siapress посетит генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский – новый человек для города, но далеко не новичок для газовой отрасли Западной Сибири. За его плечами 16 лет работы в ЯНАО и еще три – в Югре.

Какие задачи ставит перед собой новый руководитель предприятия? Какие взаимоотношения выстраивает с местной администрацией? И как отразился коронавирус на работе крупнейшей градообразующей компании Сургута – смотрите в эфире.