16+
Логотип Сиапресс
USD  74,6721   EUR  91,0029  

Новости

Больше новостей
Какой вопрос Путину вам кажется более интересным?
Комментировать
0
Больше опросов

​Уедет ли Газпром из Сургута? Олег Ваховский // ONLINE

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» ответит на вопросы сургутян

​Уедет ли Газпром из Сургута? Олег Ваховский // ONLINE

Впервые студию siapress посетит генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский – новый человек для города, но далеко не новичок для газовой отрасли Западной Сибири. За его плечами 16 лет работы в ЯНАО и еще три – в Югре.

Какие задачи ставит перед собой новый руководитель предприятия? Какие взаимоотношения выстраивает с местной администрацией? И как отразился коронавирус на работе крупнейшей градообразующей компании Сургута – смотрите в эфире.


нравится (7) не нравится (5)
21 декабря в 14:20, просмотров: 1129, комментариев: 9
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
21 декабря в 17:13
Являются ли по мнению Олега Ваховского зарплаты рядовых работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» нормальными? Кстати какие они?

Ну вот даже по сравнению с Чехословакией (заметьте даже не Германии и Франции), зарплаты, наверное, должны быть выше как минимум в два раза.

Некоторые зарплаты работников в Чехии (в рублях).

Сварщик 73 200 – 100 600
Водитель от 91 500 до 183 000 и выше
Электрик 750-950. 68 600 – 87 000
Сантехник 1000-1200. 91 500 – 110 000

И если зарплаты являются не нормальными, то что по мнению Олега Ваховского тормозит их реальный рост?

Высокие налоговые отчисления в федеральный бюджет в ущерб зарплатам.

Жадность акционеров.

Или еще что.
Сергей Б
не нравится
21 декабря в 17:15
У сантехника там в евро не убрал 1000-1200.
Сергей Б
не нравится
21 декабря в 17:16
И у электрика.
Iriska
не нравится
21 декабря в 18:40
Почему уехал из Сургута Газпром переработка? Может ли уехать и Трансгаз и почему?

В каких школах в Сургуте есть ваши профильные классы?
В каких ВУЗах обучаются ваши целевики (про Тюменскую область не спрашиваю, здесь всё ясно)? В столицах учатся?
Какие специалисты востребованы в Газпроме сегодня?

В перспективе многие профессии будут автоматизированы и люди останутся без работы. Как Вы думаете, в нефтегазовой отрасли какие специалисты не будут заменены роботами? На кого нужно учиться молодым людям сегодня, чтобы быть уверенным, что и через 10 лет эта специальность не будет автоматизирована, а они не останутся без работы?

Где Вы планируете жить на пенсии?
Alkonowa1ow
не нравится
21 декабря в 19:27
Когда был территориально единый «Сургутгазпром» ( ранее с 1977 года «Сургуттрансгаз») с транспортировкой, переработкой на ЗСК, с добычей газа на Вынгапуровском месторождении и даже с сельским хозяйством в Сайгатино, то это было действительно второе по значимости градообразующие предприятие Сургута. Сегодня остались осколки «империи» газовиков с управлением в Питере. Кто от этого выиграл. Город Сургут точно нет. Да и большой Газпром тоже. Что со зданием «Газпромпереработки»? Ведь не секрет пока там не появятся эксплуатационники, недострой будет приходить в негодность. И достройка здания для Газпрома это «начать и закончить», разрезать красную ленточку и передать городу. В советское время хватило ума у Рафикова передать нынешнее здание по Энгельса, 8 под нужны горисполкома. Что сейчас мешает это сделать Миллеру?
Бугаева
не нравится
21 декабря в 20:09
Два вопроса к Олегу Ваховскому:
1. Что будет со зданием Газпром переработки? Вы будите его достраивать?
2. Ваши плакаты появились по городу. Вы собираетесь выдвигаться в думу?
Шеф
не нравится
21 декабря в 23:12
Уедет ли Ваховский из Сургута ...
Ольга Андреевна
не нравится
Сегодня в 07:44
Здравствуйте! Скажите, каковы шансы среднестатистического выпускника вуза устроиться на работу в «Газпром трансгаз Сургут»? Как соискателю вакансии заявить о себе?
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:38
И это все?
Показать все комментарии (9)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Актировка: 1-4 классы первой смены 3531
  2. «Не платить налоги — невыгодно!» 1367
  3. ​Белый Яр воссоединился 1339
  4. ​Таинственная незнакомка. Еще одна кандидатка в градоначальники пожелала остаться неизвестной 1318
  5. Детский омбудсмен Югры уходит с поста 1254
  6. ​Уедет ли Газпром из Сургута? Олег Ваховский // ONLINE 1129
  7. ​В ЦБ рассказали, что подорожало в Югре 1085
  8. Теплый уик-энд возле дома 913
  9. ​Покой им только снится: ковидные кабинеты в сургутских поликлиниках будут работать и в праздники 898
  10. ​Наталья Комарова назначила представителя Югры в кабмине РФ 883
  1. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 11931
  2. ​Четвертым претендентом на пост главы Сургута стал скандальный оппонент администрации 7407
  3. ​Такой Женя нам не нужен! 6277
  4. ​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию 4361
  5. ​Департамент здравоохранения Югры прокомментировал ситуацию с выплатами врачам в сургутской поликлинике №2 4325
  6. Это какой-то цирк 4267
  7. На восток Югры зашел новый продуктовый ретейлер 4109
  8. Николай Коваленко о встрече с Путиным: "Целоваться нельзя, обниматься нельзя, для своего возраста он очень цепкий дзюдоист" 3989
  9. ​Наталья Комарова работает в Сургуте 3805
  10. ​Восьмым претендентом на пост главы Сургута стал выходец из городской администрации 3698
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22109
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 18256
  3. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 16458
  4. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 15680
  5. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 13599
  6. ​Непонятно это все 12278
  7. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 11931
  8. ​В Нефтеюганске на пожаре пострадали два человека 9608
  9. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 8852
  10. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 8810

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика