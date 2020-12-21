О чем надо помнить налогоплательщикам до наступления Нового года

Новый год на носу — время масштабного обновления. В том числе пора закрывать все вопросы, связанные с платежами и налогами.

В эфире siapress.ru— специалисты Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургуту: начальник отдела работы с налогоплательщиками Надежда Прохорова и старший государственный налоговый инспектор Лилия Эмирова. Они рассказывают о налоговых уведомлениях, о том, что делать, если они не приходят, чем чревата неоплата налогов.

Также в беседе затронуты темы фальсификации сведений в Едином государственном реестре юридических лиц и отмены единого налога на вмененный доход. Что случится, если с 1 января юрлица не перейдут с ЕНВД на другой тип налога? Подробности — на siapress.ru.