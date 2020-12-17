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«Реальный кандидат в главы Сургута появится накануне выборов — все будут знать, что он настоящий, согласованный округом» // ВИДЕО

Говорим о проблемах Сургута в ОСОБОМ МНЕНИИ с Эдуардом Иваницким

«Реальный кандидат в главы Сургута появится накануне выборов — все будут знать, что он настоящий, согласованный округом» // ВИДЕО

Очередной выпуск ОСОБОГО МНЕНИЯ с журналистом Эдуардом Иваницким — это боль. Обсуждаем болевые точки Сургута, с которыми придется иметь дело новому главе.

Главная из них — отсутствие реального диалога между властью и обществом. В этих условиях общество начало консолидироваться «снизу» — в итоге растет напряжение, снять которое следует открытым и внятным диалогом. Вести его должен свой — сургутянин, уверен Иваницкий: любой ставленник извне будет безошибочно распознаваться как «чужак», что не будет способствовать объединению гражданского общества и власти.

Учтут ли данные факты «наверху», станет известно только накануне «выборов»: по мнению журналиста, реальная кандидатура на кресло главы Сургута появится непосредственно перед финальным отбором. Собственно, то же самое наблюдали в 2016 году — Вадим Шувалов подал документы в качестве кандидата на должность мэра буквально в последний момент.


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Сегодня в 09:01, просмотров: 479, комментариев: 3
Комментарии:
Злая Эллочка
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Сегодня в 11:06
Не перенесли? Опаздываете.
Злая Эллочка
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Сегодня в 11:31
Вопрос Эдуарду.
Александр Губский вернулся чтобы поддержать вас? Мы то помним, как вы стали депутатом.
Iriska
не нравится
Сегодня в 12:49
1. "общество начало консолидироваться «снизу» " - об этом чуть подробнее, если можно.
2. Эдуард, как можно предотвратить концессию ГТС на Ваш взгляд? Кто из известных, влиятельных, авторитетных личностей в округе против сего действа (чьи соц сети можно мониторить, чтобы следить за развитием событий), если Вам известно о таких героических личностях?
3. Как Вы оцениваете законопроект, запрещающий распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных?
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