Говорим о проблемах Сургута в ОСОБОМ МНЕНИИ с Эдуардом Иваницким

Очередной выпуск ОСОБОГО МНЕНИЯ с журналистом Эдуардом Иваницким — это боль. Обсуждаем болевые точки Сургута, с которыми придется иметь дело новому главе.
Главная из них — отсутствие реального диалога между властью и обществом. В этих условиях общество начало консолидироваться «снизу» — в итоге растет напряжение, снять которое следует открытым и внятным диалогом. Вести его должен свой — сургутянин, уверен Иваницкий: любой ставленник извне будет безошибочно распознаваться как «чужак», что не будет способствовать объединению гражданского общества и власти.
Учтут ли данные факты «наверху», станет известно только накануне «выборов»: по мнению журналиста, реальная кандидатура на кресло главы Сургута появится непосредственно перед финальным отбором. Собственно, то же самое наблюдали в 2016 году — Вадим Шувалов подал документы в качестве кандидата на должность мэра буквально в последний момент.
Александр Губский вернулся чтобы поддержать вас? Мы то помним, как вы стали депутатом.
2. Эдуард, как можно предотвратить концессию ГТС на Ваш взгляд? Кто из известных, влиятельных, авторитетных личностей в округе против сего действа (чьи соц сети можно мониторить, чтобы следить за развитием событий), если Вам известно о таких героических личностях?
3. Как Вы оцениваете законопроект, запрещающий распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных?