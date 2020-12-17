Говорим о проблемах Сургута в ОСОБОМ МНЕНИИ с Эдуардом Иваницким

Очередной выпуск ОСОБОГО МНЕНИЯ с журналистом Эдуардом Иваницким — это боль. Обсуждаем болевые точки Сургута, с которыми придется иметь дело новому главе.

Главная из них — отсутствие реального диалога между властью и обществом. В этих условиях общество начало консолидироваться «снизу» — в итоге растет напряжение, снять которое следует открытым и внятным диалогом. Вести его должен свой — сургутянин, уверен Иваницкий: любой ставленник извне будет безошибочно распознаваться как «чужак», что не будет способствовать объединению гражданского общества и власти.

Учтут ли данные факты «наверху», станет известно только накануне «выборов»: по мнению журналиста, реальная кандидатура на кресло главы Сургута появится непосредственно перед финальным отбором. Собственно, то же самое наблюдали в 2016 году — Вадим Шувалов подал документы в качестве кандидата на должность мэра буквально в последний момент.