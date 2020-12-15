«Анну Томазову назначили врио главы в пику команде Шувалова»
ОСОБОЕ МНЕНИЕ с Эдуардом Иваницком — о внезапности электорального процесса в Сургуте
13 декабря в 14:30, просмотров: 2085, комментариев: 21
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Как сказал Ю.Н. цитируя Джоуи в «Друзьях»: немаловероятно!
Карелин тоже светлый - стабильное одобрямс по всем адским законопроектам.
В остальном соглашусь - депутата чехвостить надо за его депутатскую работу
И господа, о каких прямых выборах тут речь? Кто и кого выбирать будет?
Если даже тут, не отходя от кассы, целый депутат не ответил на простой вопрос: кого бы конкретно в настоящее время Эдуард как депутат порекомендовал бы в главы города Сургута и почему?
Ну не знаю может проста вопроса не разглядели, хотя в комментариях он единственный был. Или сочли вопрос несущественным. Или… Mobii оказался прав: Эдуард как депутат порекомендует того, кого скажет партия и Н.В.. А указаний еще не поступило.
Ну если даже депутат, который в курсе так сказать событий, никого не рекомендует в мэры, пусть по какой-либо причине, то что говорить об обычных гражданах, которые не в курсе. Кто и кого выбирать будет?
Да на прямых выборах Попова уже звучали высказывания, что это трата ресурсов и времени. И на всенародных выборах мэра выбрали мэра, которого назначила губернатор. А потом сняла.
Ну не знаю, я конечно обычный обыватель, но своим обывательским умишком думаю так, что не прямые выборы самоцель – до выборов еще дорасти надо. Создать гражданские институты, которые эти прямые выборы обеспечили бы.
А это независимые гражданские общественные организации включая партии, которые будут выдвигать своих кандидатов с их программами на прямые выборы.
А без таких гражданских институтов любые прямые выборы будут кривыми.
И вот эти вот независимые гражданские общественные организации включая партии, граждане еще даже и создавать не помышляют.
И видимо не будут помышлять, пока уж совсем с голоду пухнуть не начнут. А вот этот вот минимум потребностей, чтобы с голоду не пухнуть, власть поддерживает.
И тут не разберешь – толи власть умная, толи граждане глупые.