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«Анну Томазову назначили врио главы в пику команде Шувалова»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ с Эдуардом Иваницком — о внезапности электорального процесса в Сургуте

«Анну Томазову назначили врио главы в пику команде Шувалова»
Фото: siapress.ru

Процесс выборов главы Сургута стартовал внезапно. Вадим Шувалов ушел в правительство Югры, а что будет с Сургутом, с командой Шувалова; кто имеет шансы стать новым мэром; кто такая Анна Томазова и прочие вопросы — в очередном выпуске «Особого мнения» с журналистом Эдуардом Иваницким.


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13 декабря в 14:30, просмотров: 2085, комментариев: 21
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
13 декабря в 18:56
Эдик ошарашен.
Альберт Леонов
не нравится
14 декабря в 14:00
Вопрос такой, может стоит возвратиться к историческому названию Округа? Остяко-Вогульский национальный округ. Опять же Самарово - столица..
Сергей Б Альберт Леонов
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14 декабря в 14:33
ОВНО получается.
Альберт Леонов Сергей Б
не нравится
14 декабря в 14:49
Столица как города звучит: Самарово....
Злая Эллочка
не нравится
14 декабря в 16:29
Что опаздывает?
Злая Эллочка
не нравится
14 декабря в 16:30
Целых 6 зрителей задерживаете.
Ю.H. Злая Эллочка
не нравится
14 декабря в 16:39
Эллочка, простите, вынуждены перенести эфир на завтра. В 11.00 стартанем!
Злая Эллочка
не нравится
14 декабря в 17:02
Спасибо. Ставлю будильник )))
Сергей Б
не нравится
14 декабря в 17:13
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Ю.H.
не нравится
14 декабря в 17:55
Мне кажется вы ко мне относитесь предвзято.
Ю.H. Сергей Б
не нравится
14 декабря в 22:33
Как сказал бы Джоуи в «Друзьях», немаловероятно!
Сергей Б
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Сегодня в 09:07
Ну вот, у меня как раз созрел вопрос к Эдуарду, но не как к журналисту, а как к депутату: кого бы конкретно в настоящее время Эдуард как депутат порекомендовал бы в главы города Сургута и почему?

Mobii Сергей Б
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Сегодня в 09:13
Эдуард как депутат порекомендует того, кого скажет партия и Н.В.
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 09:24
Интересная версия.

Как сказал Ю.Н. цитируя Джоуи в «Друзьях»: немаловероятно!
Губский Александр
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Сегодня в 11:39
Доброго утра всем! У меня к уважаемым блогерам СИА-Пресс есть личная просьба ( а я редко кого прошу в этой жизни: друзья/товарищи/коллеги, да и враги/недоброжелатели это подтвердят). Давайте обойдёмся без троллинга, я знаю, что вы знатные № этом мастера. Я и сам люблю троллить и так, что мало ни кому не покажется. Предлагаю просто задать Эдуад3 Юрьевичу Иваницкрму конструктивные/смысловые/актуальные вопросы. Я не призываю воздержаться от иронии, остроты и разных загогулин в фигурах речи. Наоборот, я сам это обожаю делать. Я призываю не кидаться грязью, не брызгать желчью, не передёргивать факты (например, не стоит обвинять Иваницкого во всех грехах ЕР, так как в этой партии очень много пид...сов, но много и нормальных людей, встречаются даже очень светлые люди (Неумывакие, Карелин, Нарышкин). Поэтому надо с депутата спрашивать конкретно за его работу в городской Думе и в его избирательном округе, за выполнение обещаний, данных им избирателям во время кампании 2016 года, за позицию по основным вопросам жизнедеятельности Сургута, за конкретные инициативы/решения/действия по улучшению среды/ условий/ правил и т.д. в тех сферах, где депутат компетентен и вносил предложения или давал критические замечания. В этом с лучше мы получаем т3 или. Ную содержательную пищу, отделённую от мусора оскорблений и голословных обвинений. Потом мы проанализируем это содержание, исходившее от Эдуарда, и каждый из нас сделает свои выводы, не навешивая ярлыков и не навязывая свои оценки и определения остальным. Надеюсь, что вы адекватно воспримите мою просьбу и поддержите моё предложение. Честь имею, господа.
Mobii Губский Александр
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Сегодня в 11:55
Нормальный такой светлый человек нарышкин. КГБшники они все светлые.

Карелин тоже светлый - стабильное одобрямс по всем адским законопроектам.

В остальном соглашусь - депутата чехвостить надо за его депутатскую работу

Злая Эллочка
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Сегодня в 11:56
Уважаемый Александ Губский-Миллиган, ручки та от Иваницкого уберите. На этой площадке мы уж сами порешаем поддерживать его или троллить.
Сергей Б
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Сегодня в 13:29
Ничего нового.

И господа, о каких прямых выборах тут речь? Кто и кого выбирать будет?

Если даже тут, не отходя от кассы, целый депутат не ответил на простой вопрос: кого бы конкретно в настоящее время Эдуард как депутат порекомендовал бы в главы города Сургута и почему?

Ну не знаю может проста вопроса не разглядели, хотя в комментариях он единственный был. Или сочли вопрос несущественным. Или… Mobii оказался прав: Эдуард как депутат порекомендует того, кого скажет партия и Н.В.. А указаний еще не поступило.

Ну если даже депутат, который в курсе так сказать событий, никого не рекомендует в мэры, пусть по какой-либо причине, то что говорить об обычных гражданах, которые не в курсе. Кто и кого выбирать будет?

Да на прямых выборах Попова уже звучали высказывания, что это трата ресурсов и времени. И на всенародных выборах мэра выбрали мэра, которого назначила губернатор. А потом сняла.

Ну не знаю, я конечно обычный обыватель, но своим обывательским умишком думаю так, что не прямые выборы самоцель – до выборов еще дорасти надо. Создать гражданские институты, которые эти прямые выборы обеспечили бы.

А это независимые гражданские общественные организации включая партии, которые будут выдвигать своих кандидатов с их программами на прямые выборы.

А без таких гражданских институтов любые прямые выборы будут кривыми.

И вот эти вот независимые гражданские общественные организации включая партии, граждане еще даже и создавать не помышляют.

И видимо не будут помышлять, пока уж совсем с голоду пухнуть не начнут. А вот этот вот минимум потребностей, чтобы с голоду не пухнуть, власть поддерживает.

И тут не разберешь – толи власть умная, толи граждане глупые.
Надежда Болдырева
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Сегодня в 13:59
Я согласна с точкой зрения Эдуарда! Это сегодняшние реалии!
Швондер. Губский Александр
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Сегодня в 14:07
Нет нормальных едросов нет нормальных чекистов и милцанеров
Сергей Б Надежда Болдырева
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Сегодня в 14:48
А я так и не понял мнения Эдуарда. Просто ошарашен. Эти реалии вы имеете ввиду?
вера
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Сегодня в 15:33
продолжаем наблюдение за шоу
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