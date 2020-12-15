ОСОБОЕ МНЕНИЕ с Эдуардом Иваницком — о внезапности электорального процесса в Сургуте

Процесс выборов главы Сургута стартовал внезапно. Вадим Шувалов ушел в правительство Югры, а что будет с Сургутом, с командой Шувалова; кто имеет шансы стать новым мэром; кто такая Анна Томазова и прочие вопросы — в очередном выпуске «Особого мнения» с журналистом Эдуардом Иваницким.