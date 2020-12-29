Говорим о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в период пандемии

Один из самых уязвимых слоев населения – люди с ограниченными возможностями здоровья – в обычной жизни ежедневно преодолевает массу бытовых сложностей, что уж говорить о нынешних реалиях, когда даже здоровые граждане не уверены в завтрашнем дне.

Как в период пандемии не лишиться социальной защиты? Где искать поддержку, если инвалидность не подтверждается специалистами на местном уровне? Нужно ли проходить реабилитацию в ковидных условиях? Да и вообще, как чувствовать себя на коне в 2020 году – об этом говорим с руководителем бюро № 1 филиала Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Светланой Федоровой.