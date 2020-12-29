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Светлана Федорова: «Во время пандемии, когда многие службы приостановили деятельность, наша работа продолжалась»

Говорим о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в период пандемии

Светлана Федорова: «Во время пандемии, когда многие службы приостановили деятельность, наша работа продолжалась»

Один из самых уязвимых слоев населения – люди с ограниченными возможностями здоровья – в обычной жизни ежедневно преодолевает массу бытовых сложностей, что уж говорить о нынешних реалиях, когда даже здоровые граждане не уверены в завтрашнем дне.

Как в период пандемии не лишиться социальной защиты? Где искать поддержку, если инвалидность не подтверждается специалистами на местном уровне? Нужно ли проходить реабилитацию в ковидных условиях? Да и вообще, как чувствовать себя на коне в 2020 году – об этом говорим с руководителем бюро № 1 филиала Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Светланой Федоровой.


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11 декабря в 14:48, просмотров: 2350, комментариев: 0
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