Окружной врачебно-физкультурный диспансер кардинально изменил свою позицию после регистрации федерального приказа Минздрава

История с реорганизацией физкультурно-оздоровительного диспансера в Сургуте набирает обороты. Спортсмены привыкли добиваться поставленных целей, поэтому после малорезультативного разговора с главврачом окружного Клинического врачебно-физкультурного диспансера Вадимом Гильвановым активисты в лице Антона Малаховского и Виталия Хакимова отправилась на заседание одного из думских комитетов, где выразили твёрдую позицию сотоварищей – диспансер Сургуту нужен!

В понедельник в городском управлении физической культуры и спорта состоится заседание рабочей группы по данному вопросу. К чему приведет беседа заинтересованных (и, судя по всему, не очень) лиц – выясним тем же днём в эфире siapress.ru.

7 декабря в 18.00 в нашей студии встретятся Антон Малаховский и депутат городской думы Артём Кириленко.

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