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Помогать другим. Кому это надо? Давыд Глуховский // ONLINE

Поговорим с газовиком Давыдом Глуховским о волонтерском движении на градообразующем предприятии Сургута

Помогать другим. Кому это надо? Давыд Глуховский // ONLINE

Современный мир по-настоящему объединяют две вещи – интернет и волонтерство. Причем сегодня, когда планета находится под ударом коронавируса, загоняя людей в непривычные социальные рамки и условия, самая обычная человеческая помощь приобрела огромную ценность.

«Помогаем делом, а не на словах» — пожалуй, это главный девиз ООО «Газпром трансгаз Сургут», которое на протяжении многих лет занимается благотворительностью.

Мы говорим с лидером волонтерского движения Общества Давыдом Глуховским о том, какую адресную помощь оказывают работники градообразующего предприятия, как организуют марафоны, кому спасают жизни и вообще зачем все это нужно.


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23 ноября в 17:12, просмотров: 1321, комментариев: 4
Комментарии:
хаски из Аляски
не нравится
23 ноября в 18:58
А че никто ещё не пришёл с советом найти женщину, вместо того чтобы бегать и волонтерствовать)) или такие советы только дамам нынче раздают-с?
Igorek86
не нравится
24 ноября в 10:10
Волонтеры - это конечно же хорошо. Но вот какой вопрос, о них самих кто-нибудь думает? Они хоть какую-то поддержку за свои старания получают или это прям совсем безответная, не побоюсь этого слова, работа?
Большой
не нравится
24 ноября в 19:01
Если это не показательная акция Газпрома, то как присоединиться к этому движению помощи людям?
Каким требованиям нужно соответствовать?
учитель химии
не нравится
25 ноября в 19:33
Оказываете ли поддержку фондам? Или в компании жалуют только адресную помощь и только лично в руки?
Сергей Б учитель химии
не нравится
25 ноября в 20:03
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
учитель химии Сергей Б
не нравится
25 ноября в 20:30
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б учитель химии
не нравится
25 ноября в 22:07
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
25 ноября в 22:08
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
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