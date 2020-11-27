Поговорим с газовиком Давыдом Глуховским о волонтерском движении на градообразующем предприятии Сургута

Современный мир по-настоящему объединяют две вещи – интернет и волонтерство. Причем сегодня, когда планета находится под ударом коронавируса, загоняя людей в непривычные социальные рамки и условия, самая обычная человеческая помощь приобрела огромную ценность.

«Помогаем делом, а не на словах» — пожалуй, это главный девиз ООО «Газпром трансгаз Сургут», которое на протяжении многих лет занимается благотворительностью.

Мы говорим с лидером волонтерского движения Общества Давыдом Глуховским о том, какую адресную помощь оказывают работники градообразующего предприятия, как организуют марафоны, кому спасают жизни и вообще зачем все это нужно.