Как сургутяне могут влиять на комфорт своей среды обитания

Теплые квартиры, чистая вода, безопасные подъезды, просторные дворы, наличие автопарковок, оборудованные детские площадки и благоустроенные скверы – это все неотъемлемые атрибуты комфортной жизни.

Но что мы наблюдаем? В соцсетях и СМИ граждане все громче заявляют о том, что в этой сфере не все благополучно. Причины жители чаще всего видят в действиях чиновников и управляющих компаний. А где в этой цепочке собственники? Что зависит от нас самих? Как мы можем предотвратить череду историй некачественного капитального ремонта, ухудшающего состояния дома, формального благоустройства дворов, неэффективного ремонта дворовых подъездов?

Об этом поговорим с модератором тематической площадки ОНФ в Югре «Жилье и городская среда» Еленой Сократовой.

Присоединяйтесь к нам во вторник, 24 ноября, в 15:00.

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