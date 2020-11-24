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​В каких домах и дворах мы будем жить? И при чем здесь ОНФ? Елена Сократова // ONLINE 24 ноября в 15:00

Как сургутяне могут влиять на комфорт своей среды обитания

​В каких домах и дворах мы будем жить? И при чем здесь ОНФ? Елена Сократова // ONLINE 24 ноября в 15:00

Теплые квартиры, чистая вода, безопасные подъезды, просторные дворы, наличие автопарковок, оборудованные детские площадки и благоустроенные скверы – это все неотъемлемые атрибуты комфортной жизни.

Но что мы наблюдаем? В соцсетях и СМИ граждане все громче заявляют о том, что в этой сфере не все благополучно. Причины жители чаще всего видят в действиях чиновников и управляющих компаний. А где в этой цепочке собственники? Что зависит от нас самих? Как мы можем предотвратить череду историй некачественного капитального ремонта, ухудшающего состояния дома, формального благоустройства дворов, неэффективного ремонта дворовых подъездов?

Об этом поговорим с модератором тематической площадки ОНФ в Югре «Жилье и городская среда» Еленой Сократовой.

Присоединяйтесь к нам во вторник, 24 ноября, в 15:00.

Вопросы по теме оставляйте в комментариях.


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18 ноября в 10:34, просмотров: 1534, комментариев: 6
Комментарии:
Сергей Б
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18 ноября в 13:12
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер.
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23 ноября в 07:34
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер.
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23 ноября в 16:06
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Флудер
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23 ноября в 16:56
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Сергей Б
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23 ноября в 17:52
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Флудер Сергей Б
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23 ноября в 18:13
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Сергей Б Флудер
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23 ноября в 19:18
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Сергей Б
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23 ноября в 19:19
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444 Сергей Б
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23 ноября в 20:26
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444
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444 Сергей Б
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23 ноября в 20:57
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Сергей Б
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23 ноября в 21:09
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Сергей Б
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23 ноября в 21:19
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444 Сергей Б
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23 ноября в 21:20
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Сергей Б 444
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23 ноября в 21:28
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Сергей Б
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23 ноября в 21:32
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444 Сергей Б
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444 Сергей Б
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23 ноября в 22:06
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Ю.H.
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Сегодня в 09:04
«Вы таки извините, но я вас вырубаю» (с)
444, Сергей Б. — бан на день. Ждем возвращения.
Флудер
не нравится
Сегодня в 09:19
Ну, ладно перебранку удалили. Но акцент на самом важном, на том, что привлекло к этой заметке столько внимания, искреннее признание достоинств приглашенного гостя - это-то зачем?
Ю.H. Флудер
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Сегодня в 10:49
Искреннее признание привело к бессмысленной ругани. Вот Флудер, а по существу есть что нафлудить? Ну наверняка же вопросы имеются! К ОНФ, я имею в виду ))
Флудер Ю.H.
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Сегодня в 11:12
ОНФ - совершенно бесполезная для простых людей мертворожденная структура. Задуман, как средство разделения партии ЕР от усиления влияния местных элит. Может использоваться отдельными личностями, как инструмент спекулятивного привлечения к своей персоне для решения текущих тактических задач. Стратегии не имеет, образа будущего не имеет.
У меня к ОНФ вопросов нет.
Швондер.
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Сегодня в 16:06
А у меня есть. Тема поднятая Сергеем Б. не раскрыта)))
Флудер Швондер.
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Сегодня в 17:00
Нельзя не отметить умение Сергея Б. акцентировать внимание на самых актуальных и животрепещущих вопросах для аудитории портала. Возможно, в рамках данного интервью тема не была освещена должным образом, но она не осталась не замеченной. Будем надеяться, что редакция ещё вернётся к этому вопросу.
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