Что дзюдоисты думают о Путине? Поговорим с сургутским спортсменом Николаем Коваленко

29-летний сургутянин Николай Коваленко вернулся из ОАЭ, где провел ошеломительный бой среди профессионалов ММА. Со счетом 3:0 он одержал победу, ненадолго приехал домой и уже в понедельник отправится в Екатеринбург готовиться к следующему турниру.

У Николая огромный послужной список! Как дзюдоист он завоевал титулы чемпиона ХМАО, УрФО, России, Европы, мира, выиграл кубки России и Европы. Он чемпион ХМАО и УрФО по самбо, побеждал в этом виде спорта на всероссийских турнирах. Выступая в качестве универсального бойца, стал трехкратным чемпионом России и Европы, дважды выиграл мир. Мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, заслуженный мастер спорта по универсальному бою.

Сложно ли в XXI веке быть невероятно крутым и мужественным бойцом, когда многие мужчины находят свое призвание в травести-шоу?

Об этом и многом другом говорим с чемпионом, который выкроил в своем графике время, чтобы приехать в нашу студию.