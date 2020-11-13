Беседа с Денисом Синенко о работе Медсанчасти ООО «Газпром трансгаз Сургут» в период коронавируса

Порядка десяти тысяч сургутян – сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут» – перешли на новые условия труда в связи с бушующей пандемией коронавируса. Вот уже более полугода наравне с десятками миллионов людей во всем мире они исполняют свои обязанности в непривычной обстановке. Ситуация на предприятии находится под контролем в том числе благодаря серьезной медицинской, психологической и финансовой поддержке коллектива.

Не последнюю роль в организации именно такой модели взаимодействия в Обществе сыграл его генеральный директор. Олег Ваховский лично столкнулся со страшным вирусом.

О том, как болезнь главного руководителя предприятия повлияла на работу всего коллектива и как газовики помогают бороться с COVID-19 на уровне города рассказывает Денис Синенко – начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Сургут».