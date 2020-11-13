Беседа с Денисом Синенко о работе Медсанчасти ООО «Газпром трансгаз Сургут» в период коронавируса

Порядка десяти тысяч сургутян – сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут» – перешли на новые условия труда в связи с бушующей пандемией коронавируса. Вот уже более полугода наравне с десятками миллионов людей во всем мире они исполняют свои обязанности в непривычной обстановке. Ситуация на предприятии находится под контролем в том числе благодаря серьезной медицинской, психологической и финансовой поддержке коллектива.
Не последнюю роль в организации именно такой модели взаимодействия в Обществе сыграл его генеральный директор. Олег Ваховский лично столкнулся со страшным вирусом.
О том, как болезнь главного руководителя предприятия повлияла на работу всего коллектива и как газовики помогают бороться с COVID-19 на уровне города рассказывает Денис Синенко – начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Сургут».
1. Если во время вахтовки работник заражается короной, куда его селят? Есть какие-то отдельные вагончики? Откуда вагончики взялись? Не получается ли, что теперь у вахтовиков более стесненные условия жизни, потому что часть жилплощади отдана под «обсерваторы»?
2. Что делали работники ваших санаториев минувшим сезоном, когда остались без пациентов-туристов?
3. Когда сами прогнозируете конец всей этой эпопее с короной?