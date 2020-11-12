Главный внештатный аритмолог Депздрава ХМАО Илья Силин — о болезнях сердца и кардиостимуляторах

«Если бы можно в сердце поглубже вставить портреты», — пела Земфира; в реальности, однако, в сердце вполне можно вставить батарейку, вернее, электрокардиостимулятор.
О болезнях сердца, в частности, об аритмии и о том, как она возникает и лечится и, главное, не сядет ли батарейка в самый неподходящий момент — говорим в прямом эфире с главным внештатным аритмологом окружного департамента здравоохранения Ильей Силиным.
Чем отличается тахикардия и аритмия? Как их выявить?
Стоит ли каждый год делать узи сердца (без показаний)?
Есть ли специальные лабораторные анализы, которые покажут проблемы с сердцем или предрасположенность к ним?
Как понять, хорошо или плохо работают сосуды у человека? Есть ли какое-нибудь обследование, на которое человек может прийти и проверить свою сосудистую систему?
Правда ли, что ковалол и валидол не помогают?
Что делать человеку, у которого резко повысился пульс? Как оказать себе, так скажем, первую помощь?