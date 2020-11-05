Журналисты Тарас Самборский и Эдуард Иваницкий — об особенностях устройства муниципальной власти Сургута

В очередном выпуске «Особого мнения» журналисты Тарас Самборский и Эдуард Иваницкий обсудили особенности устройства муниципальной власти в Сургуте — и место в ней городской думы.

По словам Иваницкого, реалии таковы, что сегодня все принципиальные решения принимаются чиновниками: по факту, функционал думы касается корректировки бюджета — цифр, определяемых опять же администрацией. Плюс — управление муниципальным имуществом (напомним, что в октябре администрация сделала попытку лишить парламент этого права — однако в последний момент отказалась от нее, отложив на потом).

Степень влияния думы на бюджет при этом — минимальная: «Вертикаль власти такова, что весь бюджет, который приходит в думу на утверждение, расписан по федеральным целевым программам, — отметил Иваницкий. — Это не как при Сидорове, когда в думу приходил весь бюджет, и депутатам необходимо было его распределить».

Сегодня же даже если бы появилась аналогичная возможность, неизвестно, насколько компетентно сработали депутаты: среди 25 парламентариев только двое — председатель думы и его заместитель — работают результативно, потому что делают это на освобожденной основе. «Они работают полный день на освобожденной основе, вникают в программы, инициативы и т.п. — объяснил Иваницкий. — На то, чтобы только прочитать все документы, требуется время, а на не освобожденной основе это делается по остаточному принципу».

Вывод: дума должна быть полностью профессиональной, в этом случае, кстати, можно снизить число депутатов. Говоря об этом, Эдуард Иваницкий привел в пример тюменский парламент, где все помощники депутатов входят в состав аппарата думы, и это служит хорошим подспорьем для парламентариев, особенно для новичков.

Но это параллельная чиновничья структура, возразил Самборский. Тем не менее, по мнению Иваницкого, ее создание имеет смысл. Более того, для баланса власти стоит пойти на радикальное решение: подобно тому, как на федеральном уровне создается Госсовет с широкими полномочиями, можно создать такую же структуру — городской общественный совет, куда вошли бы и представители градообразующих предприятий, которым тогда бы не надо было идти в депутаты, чиновники, общественники и т.п. И этот совет рассматривал бы все общественные вопросы, имел бы влияние на политику, в том числе градостроительную.

По мнению Самборского, однако, из этой затеи толка не выйдет: в Сургуте и так действует некая общественная палата, и о результатах ее работы неизвестно ничего. «Почему пять из 25 депутатов не могут предложить свои целевые программы городского развития?» — предложил он альтернативный вариант. «Могут, а толку? — парировал Иваницкий. — Сегодня, что бы ни предлагали депутаты, центр принятия решений остается в администрации. А депутаты могут эти решения только подвергнуть анализу, критике».

Тем не менее, парламенту удалось отменить отзыв полномочий решать вопросы управления муниципальным имуществом — но, по утверждению Иваницкого, это запретительная функция, которой парламент пользуется, а вот говорить о конструктивном участии депутатов в принятии решений, увы, не приходится.

Пример конструктивного участия общественного совета в городской жизни мог бы быть таков: «Вот дается городу условные 100 миллионов рублей. Район НГДУ говорит: нам не хватает спортплощадок. В центральном микрорайоне говорят: у нас нет пешеходных дорожек, и так далее. И вот этот бюджет распределяется по реальным потребностям города. А как в той же Чехии?» — спросил Иваницкий.

«В Чехии общественные вопросы обсуждаются с населением, — объяснил Самборский. — Тот же городской бюджет. И любой горожанин может подать жалобу — сказать: мне не нравится вот этот конкретный вопрос. И это будет повод для дальнейшего обсуждения! То, чем должны заниматься у нас на общественных слушаниях. И вот результат этого обсуждения должен будет в том или ином виде отразиться в окончательном решении. Я таким образом остановил генплан целого города: местные горожане не могли определить некоторые нормы зонирования — в конце концов добились решения вопроса, пусть и пришлось на полгода остановить принятие генплана, но он был принят с учетом всех пожеланий трудящихся».

На наших общественных слушаниях же ничего не происходит — жители говорят: мы же приходили, протестовали, говорили, и ничего; наше мнение не принято во внимание. Потому что центром решения остается администрация, подчеркнул Иваницкий. Без радикальной перестройки системы муниципальной власти здесь не обойтись — нужно изменение федерального законодательства в этой части. Но судя по поправкам в Конституцию, сегодня муниципальная власть встроена в федеральную вертикаль, а судьба муниципальных дум вовсе непонятна — если все решения будут по федеральной вертикали спускаться на уровень муниципалитета, неизвестно, чем будут заниматься депутаты. Пока что они могут проявлять свою позицию, используя запретительные меры (как в случае с той же концессией ГТС).

Если же говорить о частностях, то, например, вопрос точечной застройки может сегодня быть урегулирован парламентом, поинтересовался Самборский, на что получил отрицательный ответ. В качестве примера его собеседник привел ситуацию с остановочными комплексами, которая длится четвертый год: «Я предложил — сделаем муниципальное предприятие, которое будет делать эти остановки. Все тут же сказали: ну это кормушка очередная! И да, любая подобная инициатива власти воспринимается именно так: коррупция, украдут и все равно будет плохо».

«Я бы так же сказал, — признался Самборский. — Мы не должны идти по такому пути: на любую муниципальную проблему создавать новое предприятие. Это уж точно тупиковый путь. Те же ГТС, будь они в реальных частных руках, работали бы эффективнее, нежели в государственных руках. Это вопрос профессионализма каждого конкретного инвестора. В том же Гамбурге в администрации — не более 30 человек, которые принимают решения по городу-миллионнику. Все остальное отдано на аутсорсинг. Вопрос контроля и его качества, конечно, на немецком ровне. Вот еще модель управления».

При всем при этом в работе администрации Сургута сегодня можно найти положительные моменты, подчеркнул он: «Мне в команде Шувалова нравятся две вещи. Первая — они все-таки пытаются делать городские проекты, думают о них, не пустили на самотек. Центральная площадь, ремонт дорог, дворов. Это как минимум не равнодушие.

Вторая — они очень чувствительны к общественному мнению. Все городские скандалы, которые возникали, причем, заметь, возникали по поводу поспешного неразумного решения чиновника администрации — они умеют откатывать назад, они не дуболомы. С «Петрушкой» Жердев даже извинялся (напомним, что чиновники департамента архитектуры и градостроительства провели опрос среди горожан, какой из вариантов расположения парковки у театра актера и куклы «Петрушки» они бы выбрали, — и проигнорировали результаты; в итоге замглавы города извинился перед общественностью за действия своих подчиненных — прим. ред.).

И две вещи мне активно не нравятся, и они вытекают из того, что я только что сказал. Первая: многие проекты у администрации — сверхнекомпетентные. Не страшно построить ужасную вещь перед Центральной библиотекой на Республики — страшно построить ее так, как они это сделали. Они же разрешили это построить в хорошем месте!

Вторая вещь связана с общественным мнением. Чиновники воспринимают его не как силу, которая имеет какой-то вес, а как шум, который не дай бог отскочит куда-то в округ, дальше — и, как следствие, им начнет прилетать по башке. Нужно реально оценивать общественное мнение как силу, не воспринимать как достижение 17 отремонтированных дворов из двух тысяч…

Если они будут не радоваться своим достижениям и маленьким победам, а рассматривать их в общем контексте, тогда у Сургута на те 30 миллиардов бюджетных денег будет возможность развития, а городская администрация поймет, что в историю надо входить с чем-то уникальным, а не с градостроительной помойкой типа того же строительства у Центральной библиотеки или у Сургутской филармонии».

Собственно, градостроительная политика — это, по большому счету, единственное, что осталось не только у депутатов, но и у самой администрации в нынешних реалиях — требуется только подойти к решению ее вопросов творчески.