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​Без него бы не было Сургута

Заслуженный строитель России и Югры Вячеслав Волков отметил 80-летний юбилей

​Без него бы не было Сургута

В Сургуте Вячеслава Степановича называют «самым социальным застройщиком». Именно ему и его компании – «ООО «Сургутстройцентр» город обязан самыми значимыми объектами социальной инфраструктуры.

Школы и детские сады, поликлиники и специализированные медицинские центры (в частности Сургутский противотуберкулезный диспансер), Ресурсный центр профессионального колледжа, здания СурГУ и СурГПУ, храмы, площади и многое другое...

Причем самым знаковым из них, например – главному корпусу Сургутского государственного университета, Вячеслав Степанович Волков, по сути, подарил вторую жизнь, а не просто построил.

«Скелет» будущего «корабля», который изначально проектировался как Дворец молодежи, простоял недостроем более десяти лет – с середины восьмидесятых.

- Когда получили возможность взять этот объект и доделать, столько предложений посыпалось — культурный или спортивный центр, кто-то даже хотел достроить здание сделать там общежитие. Но глава города Александр Сидоров дал добро на строительство университета, - вспоминает Вячеслав Волков, в 1996 году – руководитель Управления капитального строительства.

- Я желаю своему соратнику всегда сохранять свойственный ему энтузиазм, который помогает двигаться только вперед, покорять новые вершины, и еще долго-долго находить в любимой работе удовлетворение. Крепкого здоровья вам, Вячеслав Степанович, энергии, жизнеутверждающих идей и их воплощения! Пусть каждый день приносит вам счастье и радость! – обратился к Вячеславу Волкову бывший мэр Сургута – ныне депутат Государственной Думы Александр Сидоров.

Кстати, именно главный корпус Сургутского государственного университета Заслуженный строитель считает самым знаковым в профессиональной карьере своей династии. Книгохранилище, здание театра, амфитеатр и даже площадь с памятником Кириллу и Мефодию – уникальны.

Но, пожалуй, основная задача, которую выполнил Вячеслав Волков для Сургута, заключается в формировании города как такового. Именно под его началом из разрозненных микрорайонов нефтяников, строителей, геологов, энергетиков Сургут превратился в единое целое, прежде всего – инфраструктурно.

А еще он стал примером и наставником для многих сегодняшних строителей.

Талантливый человек обязательно талантлив во всем; так и с Вячеславом Волковым. Если бы Вячеслав Степанович не был талантливым рабочим, он бы никогда не дорос до руководителя одной из лучших и эффективных строительных компаний в регионе, известной своей социальной ответственностью и умением вести самые сложные контракты. Собственно, лучший руководитель тот, кто сам знает абсолютно все производственные процессы в самых мельчайших подробностях. Вячеслав Волков – наша профессиональная гордость, человек, чей жизненный путь и путь в профессии лишний раз доказывает: каждый из нас сам кузнец своей судьбы и своих успехов, - считает соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Заслуженный строитель Югры Николай Сторожук. – Уверен, Вячеслав Степанович покорил еще не все свои вершины и впереди у него еще много побед, профессиональных и личностных. Чего я ему искренне и желаю.

— Вячеслав Степанович – настоящий строитель, вся его жизнь - в профессии созидателя. Гордость и большая честь за совместную работу и строительную науку. Здоровья вам, а так же сил на завершение задуманного и начатого, - желает юбиляру генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория» Заслуженный строитель Югры Андрей Сурлевич.

— Человек может гордиться разными вещами, событиями и достижениями, а также быть благодарным судьбе за определенные встречи, - говорит заместитель директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Лариса Медведева. – В Вячеславе Степановиче сконцентрирована вся мощь грамотного руководителя, достойного, ответственного, умеющего широко мыслить, красиво воплощать и умело делиться своим жизненным и профессиональным опытом с поколением, идущим на смену таким профессионалам. Огромного здоровья вам, Вячеслав Степанович, и большое спасибо за ваш профессионализм!

Кстати:

«Мой жизненный путь «построила» железнодорожная станция «Новый Урегой», там я начинал работать — занимался выправкой путей, дорос до управляющего. За три года сдал 125 объектов по железной дороге — в Сургуте, Когалыме, Пыть-Яхе, Демьянке, Ультьягуне и Нижневартовске. Затем меня заметили и предложили должность начальника Управления капитального строительства в Сургуте. Я согласился и десять лет проработал на этой должности — с 1990 года. После работы в администрации была организована фирма «Сургутсройцентр», — вспоминает юбиляр.


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16 октября в 09:36, просмотров: 894, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
16 октября в 15:58
С юбилеем! Здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Сургута!

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