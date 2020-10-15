До 2025 года в промзоне Сургута появится новый город

Производственные окрестности Сургута начали преображаться. Территория временного поселка Goldfish больше не заброшенный шанхай, а микрорайон комплексной застройки. Пока еще с префиксом «будущей», но будущее это можно увидеть теперь не только на бумаге.

Бывшая промзона уже преобразилась. На месте бывших бараков возвышаются три двадцатипятиэтажных жилых дома и строится школа-детский сад.

— Этот объект уже включен в региональную программу для выкупа. Справа от него находится территория старого детсада – начальной школы. Для того, чтобы на границах нового современного микрорайона не было этих развалин, мы предложили администрации разместить здесь спортивный центр и еще три многоквартирных дома, - говорит замдиректора ООО «Сибпромстрой-Югория» Лариса Медведева.

Первыми жителями нового поселка-спутника станут очередники госпрограммы по переселению.

— Для обеспечения транспортной доступности мы уже выполнили ремонт дороги в поселок, сделали разворотный карман для общественного транспорта, установим остановочный павильон, — говорит замглавы Сургута Николай Кривцов. – Сейчас в поселок ходят рейсовый автобус и маршрутки, как нам кажется – с вполне приемлемой периодичностью. Но если возникнет необходимость, мы откорректируем графики их движения и класс самих транспортных средств.

Первые три дома застройщик планирует ввести в эксплуатацию до конца текущего года. На данном этапе в новом микрорайоне из объектов инфраструктуры будут только школа – детский сад и магазины шаговой доступности: в одном из домов первый этаж будет отдан под коммерцию.

— В каждом доме 320 квартир. Подземных паркингов нет. Территории жилого комплекса хватит для того, чтобы создать необходимое количество машиномест (одна квартира на одно машиноместо) на открытых наземных парковках. У каждого дома есть собственная большая игровая и спортивные площадки, — поясняет представитель строительной компании.

Медицинский блок тоже предусмотрен, только будет расположен по соседству: на Марьиной горе, к застройке которой Сибпромстрой приступает в текущем году – сейчас идет проектирование, а завершить планирует в 2025м. Работы там предстоит очень много – этот жилищный комплекс станет Новым Сургутом (по аналогии с Новой Москвой).

В ЖК «Марьина гора» Сибпромстрой планирует возвести 26 многоквартирных жилых дома от 16 до 25 этажей. На территории ЖК предусмотрены две школы на 1250 учащихся каждая, четыре детских сада по триста мест. Хороший большой спортивный комплекс с собственным футбольным полем, торговые центры. А также – многофункциональный центр, на площадях которого разместятся и медицинские учреждения.

— Это уже утвержденное проектное решение, — говорит Лариса Медведева.

Многие сургутяне, думаю, помнят объявления об обмене или покупке квартир с припиской: «25й микрорайон не предлагать». И что теперь? 25 микрорайон – одна из самых обжитых и любимых горожанами частей города.

Голд фиш и Марьину гору вполне может ждать такая же судьба. Города имеют свойство расти. И ввысь, и вширь.

Кстати:

Вывести промзоны из спящего режима администрации Сургута поручила губернатор Югры Наталья Комарова.

Заявление глава региона сделала во время прямого эфира с представителями бизнеса и самозанятыми во время обсуждения Индустриального парка. Наталья Комарова обратила внимание, что из-за специфики деятельности региона в муниципальных образованиях созданы обширные промышленные зоны.

«Одно время они были даже более развиты, чем территории, где люди живут. Мир меняется, а изъятые из оборота поселенческие земли остаются неприкаянными и необустроенными. И мы создаем новые возможности, в том же Сургуте – Индустриальный парк, но при этом огромное количество территорий, так называемых промзон, в лучшем случае «спит». А в худшем случае используется для всякого рода преступной деятельности, начиная от торговли нелегальной продукцией и заканчивая более тяжкими преступлениями. Еще раз прошу – возьмитесь за это. Верните в городскую казну самый дорогостоящий актив – землю», – обратилась губернатор к администрации Сургута и других муниципальных образований.