«Городские тепловые сети» опубликовал список самых крупных должников среди управляющий компаний, ТСЖ и ТСН Суругта

«Городские тепловые сети» составили антирейтинг крупнейших дебиторов среди управляющих компаний, ТСЖ и ТСН, задолжавших за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Начиная с октября 2020 года, и далее ежеквартально он будет публиковаться на официальном сайте предприятия www.surgutgts.ru в специальной рубрике «Антирейтинг УК и ТСЖ». В число неблагополучных вошли организации, собиравшие платежи с граждан, но не в полном объеме перечислившие их ресурсникам.

При составлении антирейтинга учитывалось выполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров тепловодоснабжения, размер и количество периодов образования задолженности. Так по состоянию на 1 октября следующие компании имеют задолженность перед СГМУП «ГТС» за поставленные ресурсы с суммой долга свыше одного миллиона рублей:

Всего дебиторская задолженность перед предприятием составляет 822 млн. рублей. Порядка 276 млн. рублей – это задолженность, которая сформировалась более года назад и так и не поступила в адрес СГМУП «ГТС». Большие долги управляющих компаний за поставленные ранее ресурсы накладываются на текущее ухудшение платежной дисциплины в связи с пандемией коронавируса. Недобросовестные УК и ТСЖ пользуются ситуацией и накапливают задолженность, не перечисляя энергетикам собранные с жителей платежи за тепло и горячую воду.

Ухудшение платежной дисциплины негативно сказывается на финансово-экономическом и техническом состоянии предприятия, что в условиях подготовки оборудования к прохождению ОЗП может привести к недофинансированию ремонтной кампании и создает угрозу надежной работе системы теплоснабжения Сургута в отопительный период.