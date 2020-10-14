Ветераны войны и труженики тыла, проживающие в Тюмени, получили полезные подарки от Запсибкомбанка. Доброе дело стало возможным благодаря совместной инициативе банка и его клиентов.

В конце апреля клиентам банка представилась возможность открыть вклад "Традиции побеждать", приуроченный к 75-летию Победы. С каждого открытого вклада Запсибкомбанк от имени клиента перечислял определённую сумму в качестве пожертвования в Российский благотворительный общественный фонд помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны «ВИКТОРИЯ-1945».

Поддержать ветеранов и выразить им свою благодарность решили более тысячи вкладчиков. Такое внимание дорогого стоит для поколения победителей, уверен заместитель председателя городского совета ветеранов Николай Степанов.

«Приятно, что участников той страшной войны вспоминают не только 9 Мая, что предприятия помогают не только словом, но и делом. Особенно ценна такая поддержка и забота для одиноких стариков», — считает он.

Вице-президент ПАО «Запсибкомбанк» Андрей Шевелев, комментируя выбор благотворительной организации, рассказал, что фонд «ВИКТОРИЯ-1945» уже 20 лет помогает участникам Великой Отечественной войны.

«Мы рады, что вместе с нашими клиентами мы внесли посильный вклад в это благое дело. Наше кредо - быть полезными людям, и добрые дела - такая же часть нашей работы, как и непосредственно банковская деятельность. Я искренне убежден, что помогать старшему поколению - обязанность каждого, и наша задача окружить их вниманием и заботой, чтобы ветераны не чувствовали себя одинокими», — отметил он.

Представители благотворительного общественного фонда помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны «ВИКТОРИЯ-1945» рассказали, что часто сотрудничают с крупными организациями и особенно подчеркнули важность заинтересованности региональных компаний в поддержке поколения победителей.

«То, что сделали нынешние ветераны в сороковые годы для защиты нашей Родины и в послевоенные годы для ее восстановления, переоценить невозможно. Мы перед ними в неоплатном долгу. Отрадно, что региональный бизнес не остается равнодушным», сообщили в фонде.