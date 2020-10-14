Представители МТС рассказали о реализации комплексного проекта по переводу ИТ-инфраструктуры Utair в облако провайдера #CloudMTS

Москва, Тюмень, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о реализации комплексного проекта по переводу ИТ-инфраструктуры Utair в облако провайдера #CloudMTS. На облачную площадку перенесены ключевые информационные системы и приложения одной из крупнейших российских авиакомпаний, реализующей авиаперевозки по 140 направлениям. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных».

В облако МТС переведено порядка 90% ИТ-инфраструктуры авиакомпании Utair, включая ее дочерние структуры и подразделения по всей стране. В облаке функционируют как внутренние ИТ-системы, так и внешние клиентские ресурсы. Масштабный проект по переходу в облако МТС реализован в течение трех месяцев. Бесшовная миграция позволила перенести ИТ-системы с внешней облачной платформы, обеспечивая высокую работоспособность компании в переходный период.

На облачную площадку #CloudMTS перенесены системы, связанные с управлением операционной деятельностью, бухгалтерией и финансами. Это позволяет повысить эффективность взаимодействия распределенных подразделений авиакомпании за счет консолидации ИТ-ресурсов в облаке и централизованного доступа к ним. На основе облака МТС работают внешние онлайн-сервисы для пассажиров: сайт и мобильное приложение. С их помощью клиенты компании оформляют билеты, регистрируются на рейсы и узнают расписание. Облачные технологии обеспечивают высокую доступность и скорость работы клиентских сервисов – до пяти раз быстрее по сравнению с традиционным подходом. В среднем на 25% сокращаются затраты, связанные с эксплуатацией ИТ-оборудования.

«Utair продолжает активно внедрять технологичные решения в операционные процессы и использует облачные технологии для надежной работы ключевых ИТ-систем. Переход в облака позволяет повысить эффективность взаимодействия ИТ подразделений и существенно оптимизировать операционные расходы компании на ИТ. Все это делается для удобства пассажиров - чтоб они могли быстро и комфортно покупать билеты и дополнительные услуги на сайте и в мобильном приложении Utair по экономичным ценам», — отмечает президент «Utair - Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса крупного бизнеса к облачным технологиям. Этот тренд актуален для всей страны, в том числе для компаний Тюменской области. Облачный подход обеспечивает баланс между долгосрочными инвестициями и текущими тратами, что особенно востребовано в текущей экономической ситуации. Переход в облако становится обязательным этапом в цифровом развитии для компаний, которые работают с большими массивами данных, а также с персональными данными россиян. Пример Utair демонстрирует, как новые технологии помогают в работе компании, которая реализует важную социальную функцию по обеспечению транспортной доступности на территории России. Авиакомпания летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов доступны только пассажирам Utair», — комментирует директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.

В проекте используется выделенный VPN-канал для безопасной передачи данных. Для всех перенесенных в облако систем провайдер осуществляет резервное копирование, что повышает надёжность работы. Помимо облачных решений, Utair пользуется также услугами мобильной связи, выделенными линиями связи 8-800 и сервисом по SMS-оповещению «МТС Коммуникатор».

Об авиакомпании Utair

Авиакомпания связывает регионы России прямыми рейсами благодаря развитой системе трансферных хабов в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске. В 2019 году пассажиропоток авиакомпании вырос до 7,8 млн пассажиров.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.