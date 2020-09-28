16+
Логотип Сиапресс
USD  79,6845   EUR  93,0237  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​29 сентября в Сургуте пройдут испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя

ГТС проверят теплосети в Сургуте

​29 сентября в Сургуте пройдут испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя

Испытания тепломагистралей на расчетную температуру теплоносителя по зонам котельных №1 и 2 пройдут 29 сентября в Центральном районе и в мкр. НГДУ. Полный список адресов, попадающих под испытания, опубликован на официальном сайте СГМУП «ГТС» www.surgutgts.ru.

В период проведения испытаний с 8 утра 29 сентября и до 8 утра следующего дня все оперативные службы СГМУП «Городские тепловые сети» переводятся на особый режим работы. Обращаем внимание, что расчет потребленной тепловой энергии за данный период будет произведен по средним показаниям приборов учета за предыдущие трое суток.

Испытаниям на расчетную температуру теплоносителя подвергается вся тепловая сеть от котельных №1 и №2 до тепловых пунктов теплопотребления, включая магистральные, внутриквартальные тепловые сети, абонентские ответвления, в том числе ЦТП, ИТП и повысительные станции. Исключением являются отопительные системы дошкольных, школьных и лечебных учреждений, а также, участки ветхих сетей – они в период проведения испытания будут отключены.

Обращаем внимание на потенциальную опасность, которая может быть связана с этими мероприятиями, так как в период проведения испытаний максимальная температура во внутренней системе отопления будет достигать 95 градусов, а максимальная расчетная температура магистральных, внутриквартальных, подводящих тепловых сетей будет составлять 142 градуса.

СГМУП «Городские тепловые сети» убедительно просят управляющие компании и горожан быть предельно внимательными и осторожными в день проведения испытаний: не приближаться к местам выхода теплоносителя на поверхность грунта, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей и тепловых камер.

При обнаружении выхода теплоносителя на поверхность грунта, вытекания горячей воды, провалов грунта – сообщать по экстренному телефону 112, а также в оперативно-диспетчерскую службу СГМУП «ГТС» - 45-67-12, 45-67-14.

Напомним, испытания тепловых сетей на расчетную температуру являются одним из обязательных диагностических мероприятий перед окончанием отопительного сезона, но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и введением режима обязательной самоизоляции на территории округа, данные работы были перенесены на осенний период.

Испытания проводятся согласно действующих «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей» и «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя». Они позволяют проверить компенсирующую способность тепловых сетей в условиях температурных деформаций и выявить изношенные участки трубопроводов, компенсаторов, опор.


нравится (2) не нравится (0)
28 сентября в 10:22, просмотров: 764, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре началась эпидемия ОРВИ 1829
  2. Россия своей властной конспирологией оттолкнула от себя весь мир 1124
  3. ​Югра победила в федеральном конкурсе благодаря огромной школе, построенной в Ханты-Мансийске 1027
  4. Пример для Сургута — как выглядят центральные площади в разных городах России 827
  5. Еще один житель Югры не смог победить коронавирус 656
  6. Вернется ли тотальная самоизоляция в Югру? 628
  7. Два смертельных ДТП произошли в Югре за минувший день 619
  8. Больше всего зараженных COVID-19 оказалось в Ханты-Мансийске: выявлен 51 новый случай 609
  9. ​Сначала ремонт – потом автобусы: сургутских дачников просят подождать завершения ремонта дороги еще месяц 574
  10. Вартовчанин явился с повинной после того, как убил своего знакомого 519
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 14990
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12324
  3. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 8828
  4. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 7031
  5. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6928
  6. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5078
  7. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5031
  8. ​Беременная сургутянка смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков 4904
  9. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 4884
  10. ​Перебегал дорогу: в Мегионе в ДТП погиб ребенок 4385
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645734
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270286
  3. ​Кто такой Зятек? 60905
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53832
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32189
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32125
  7. Слишком много истории?.. 24262
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24260
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23797
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20302

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика