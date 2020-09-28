ГТС проверят теплосети в Сургуте

Испытания тепломагистралей на расчетную температуру теплоносителя по зонам котельных №1 и 2 пройдут 29 сентября в Центральном районе и в мкр. НГДУ. Полный список адресов, попадающих под испытания, опубликован на официальном сайте СГМУП «ГТС» www.surgutgts.ru.

В период проведения испытаний с 8 утра 29 сентября и до 8 утра следующего дня все оперативные службы СГМУП «Городские тепловые сети» переводятся на особый режим работы. Обращаем внимание, что расчет потребленной тепловой энергии за данный период будет произведен по средним показаниям приборов учета за предыдущие трое суток.

Испытаниям на расчетную температуру теплоносителя подвергается вся тепловая сеть от котельных №1 и №2 до тепловых пунктов теплопотребления, включая магистральные, внутриквартальные тепловые сети, абонентские ответвления, в том числе ЦТП, ИТП и повысительные станции. Исключением являются отопительные системы дошкольных, школьных и лечебных учреждений, а также, участки ветхих сетей – они в период проведения испытания будут отключены.

Обращаем внимание на потенциальную опасность, которая может быть связана с этими мероприятиями, так как в период проведения испытаний максимальная температура во внутренней системе отопления будет достигать 95 градусов, а максимальная расчетная температура магистральных, внутриквартальных, подводящих тепловых сетей будет составлять 142 градуса.

СГМУП «Городские тепловые сети» убедительно просят управляющие компании и горожан быть предельно внимательными и осторожными в день проведения испытаний: не приближаться к местам выхода теплоносителя на поверхность грунта, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей и тепловых камер.

При обнаружении выхода теплоносителя на поверхность грунта, вытекания горячей воды, провалов грунта – сообщать по экстренному телефону 112, а также в оперативно-диспетчерскую службу СГМУП «ГТС» - 45-67-12, 45-67-14.

Напомним, испытания тепловых сетей на расчетную температуру являются одним из обязательных диагностических мероприятий перед окончанием отопительного сезона, но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и введением режима обязательной самоизоляции на территории округа, данные работы были перенесены на осенний период.

Испытания проводятся согласно действующих «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей» и «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя». Они позволяют проверить компенсирующую способность тепловых сетей в условиях температурных деформаций и выявить изношенные участки трубопроводов, компенсаторов, опор.