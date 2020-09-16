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​«Гидронамыв» – среди самых перспективных районов застройки Югры

Белоярский микрорайон «Гидронамыв» активно развивается

​«Гидронамыв» – среди самых перспективных районов застройки Югры

Белоярский микрорайон «Гидронамыв» в Сургутском районе на сегодняшний день превратился в крупнейшую и одну из наиболее перспективных площадок жилой застройки ХМАО-Югры.

Еще несколько лет назад судьба быстрой комплексной застройки «Гидронамыва» в Белом Яру после довольно бодрого старта оказалась под знаком большого вопроса. Помимо сложностей с подключением новых жилых объектов к существующим коммуникациям, основной проблемой стал недостаток финансирования транспортно-инженерных сетей.

На какой-то момент даже показалось, что масштабная стройка, призванная обеспечить людей качественным и недорогим жильем в ЖК «Западный квартал» микрорайона «Гидронамыв» на уникальной экологически чистой территории, пополнит список долгостроев.

Проблема решилась благодаря своевременной смене собственника компании-застройщика и всей вертикали управленческой структуры. В результате совместными усилиями ДСК-1, окружной, городской и районной администрации строительство возобновилось и вышло на запланированные ранее темпы возведения жилых объектов, а также инженерных и транспортных сетей микрорайона.

«Когда вопрос с инженерными сетями уже решен, можно смело сказать, что сегодня район Гидронамыв, пожалуй, наиболее масштабная строительная площадка на территории всего Сургутского района, более 250 тысяч квадратных метров, - отметил Андрей Трубецкой. - Необходимость строительства большого количества жилья есть и в Белом Яре, и на территории Сургутского района в целом. У нас порядка 470 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Поэтому потребность очень большая».

Сегодня «Гидронамыв» стремительно развивается и входит в число наиболее привлекательных объектов для инвестиции в будущее собственное жилье – квартиру или коттедж. Жилой комплекс «Западный квартал», по свой градостроительной сути соединяющий город и район, востребован покупателями как идеальный вариант для комбинации главных преимуществ городской и загородной жизни.

Изумительная естественная экосреда «Западного квартала» помогает отдохнуть от уличного шума, бесконечной суеты, сумасшедшей энергетики большого города с его непредсказуемым ритмом. Это единственная малоэтажная застройка в Белом Яру.

В то же время преимущества жизни вне городских кварталов прекрасно сочетаются с удобством новой транспортной развязки, доступности дорожной инфраструктуры и непосредственной близости к Сургуту. За счет дополнительного ремонта дорожных участков, помимо прочего, появится новая полоса, соединяющая Сургут с Белым Яром. В самом «Гидронамыве» продолжается укладка двух с половиной километров новых дорог плюс примерно столько же составит протяженность инженерных сетей.

«По окончанию работ здесь будет улица с широкими тротуарами, с освещением, которое есть в проекте, с дорожной разметкой. В полном комплексе, как в городской любой черте. Мы пока находимся только в самом начале этого пути», — говорит первый заместитель генерального директора АОГК «Северавтодор» Сергей Кочуров.

Закончить обустройство магистрали и внутридворовых проездов запланировано на ноябрь 2021 года. Пока подрядчик идёт с опережением графика.

«У нас работают на сегодняшний день 4 экскаватора, 3 бульдозера, 10 самосвалов, каток, погрузчик. Вытаскиваем грунт привлажнённый, меняем торф на песок. Здесь четырёхполосное движение будет», — рассказывает заместитель главного инженера СК «ЮвиС» Альберт Макаев.

В самом поселке Белый Яр, буквально в двух шагах от жилого комплекса – две школы, три детских садика, библиотека, центры досуга и дополнительного образования, поликлиника и стоматология. На выбор – множество магазинов от продуктовых до детских товаров.

Иными словами, владельцы квартир в ЖК «Западный квартал» будут не просто обеспечены всем необходимым, но и в непосредственной близости от дома.

Все рядом, все доступно – от объектов социальной инфраструктуры до стоимости самих квартир. Цены в ЖК «Западный квартал» начинаются от 54 600 рублей за метр. Ипотечная программа от Сбербанка позволит приобрести квартиру в жилом комплексе по ставке от 4,7%.

Экология проживания означает и экологию бюджета. Высокое качество предчистовой отделки квартир позволит впоследствии снизить затраты на ремонт.

Наконец, клиентам ЖК «Западный квартал» предоставлена возможность оформить сделку дистанционно, что сейчас особенно актуально. Всего 6 простых шагов:

Шаг 1: Подать заявку на сайте zapadkv.ru

Шаг 2: Выслать скан-копии или, по желанию покупателя, фото необходимых документов

Шаг 3: Застройщик подготавливает шаблон договора долевого участия

Шаг 4: Подписание кредитного договора

Шаг 5: Документы направляются на электронную регистрацию

Шаг 6: Зарегистрированные документы отправляются на почту покупателя.

Резюмируя, можно смело отнести ЖК «Западный квартал» к категории самых выгодных и привлекательных предложений на чувствительном рынке сургутской недвижимости не только по традиционному соотношению «цена/качество». Микрорайон «Гидронамыв» уже сейчас считается одним из лидеров среди перспективных жилых строительных площадок во всем округе. Дом будет сдан в 4 квартале 2021 года, но продажи идут полным ходом.

Узнать всю необходимую информацию о планировках и ценах вы можете, позвонив по номеру телефона +7 (3462) 779-658 или в офисе продаж по адресу г. Сургут, ул. Университетская, 19.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 54, комментариев: 0
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