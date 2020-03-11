Последний звонок – сигнал отпустить ребенка во взрослую жизнь

Поднимать тему последних школьных звонков практически в самом начале календарной весны совсем не рано. Если вы хотите сделать своему ребенку действительно достойный подарок к окончанию школы, оставшихся нескольких месяцев на выбор, покупку и обустройство первого жилья хватит впритык.

Семейные психологи рекомендуют как можно раньше отправлять детей в самостоятельную жизнь, причем чем дальше, тем лучше.

Но есть более мягкий – прежде всего, для родителей – вариант. Поселить сына или дочь (а в некоторых случаях – и сына, и дочь) в шаговой доступности от большого «семейного гнезда».

Предлагаем ТОП-3 вариантов, вполне подъемных для среднестатистической сургутской семьи. Некоторые возможны даже без ипотеки. При составлении этого рейтинга мы рассматривали предложения только в новых – уже готовых домах, критерием отбора были стоимость самого жилья, ремонта, а также – дальнейшей эксплуатации. В расчет также брались место расположения ЖК и обеспеченность инфраструктурой.

Квартира-студия площадью в малоэтажном ЖК «Дорожный». Это именно тот случай, когда качество явно преобладает над ценой. Собственное жилье площадью почти 30 кв. метров – всего за 1,6 млн рублей. Такая сумма сегодня есть в качестве подушки безопасности, пожалуй, у каждого финансово грамотной сургутской семьи среднего возраста.

Причем ремонт, по сути, обойдется в копейки. Квартиры Сибпромстроя, как известно, не требуют предчистовой отделки, можно сразу приступать декоративным работам.

По самим работам можно уложиться в 100 с небольшим тысяч рублей – Сибпромстрой поможет и с этим через сертифицированные бригады, причем эти 100 тысяч – работа с материалами.

В эксплуатации это жилье будет стоить тоже очень недорого – порядка 2 тысячи рублей в месяц. Кстати, в эту сумму входит оплата не только за содержание самой квартиры, но и всего закрытого жилого комплекса – с собственным парком, спортплощадками, бесплатными наземными парковками (значит, приехавшим в гости родителям не придется нарезать круги в поисках свободного места во дворе) и даже собственной зоной барбекю. Кстати, семейный пикник – в дальнейшем - отличный повод ненавязчиво наведаться «в гости» к вашему уже самостоятельному отпрыску. Чтобы не подумал, что вы нагрянули к нему с проверкой.

И еще один плюс – отдаленность от центра, которая гарантирует: после учебы или работы ваш студент//молодой специалист будет стремиться сперва в спортзал, затем - домой. И вряд ли станет часто выбираться на ночные приключения в клубы или другие места молодежных тусовок.

Вариант подороже «на входе», но тоже вполне подъемный для сургутской (югорской) семьи – квартиры в ЖК «Северное сияние» от того же застройщика. Студий, правда, здесь уже не осталось. Так что имеет смысл подумать о приобретении первого жилья для ребенка, но с перспективой – обратить внимание на однокомнатные квартиры в этом же жилом комплексе. Может быть, даже на самые просторные из всей линейки – почти 58 квадратных метров за 3,4 млн. рублей. В пересчете на квадратный метр цена получится очень симпатичная: менее 59 тысяч рублей за квадрат.

Понятно, что и стоимость ремонта такой квартиры будет дороже в два раза, и размер платы за коммунальные услуги. Но зато на ближайшие лет десять ваш ребенок не будет задумываться о том, что надо бы жилье попросторнее. Даже если решит обзавестись семьей. Кстати, ЖК «Северное сияние» - уже практически стал одним из самых лучших микрорайонов города именно для молодых семей с детьми. Современнейший детский сад с собственной оранжереей, бассейном и прочими прелестями уже введен в эксплуатацию, здесь же – в границах жилого комплекса – уже идет строительство школы. Ну а все остальные прелести жизни – продуктовые магазины самых разных форматов и предпочтений, парикмахерские, ателье, кофейни, мастерские для занятий по интересам и проч. на территории ЖК уже есть в наличии.

Кстати, если подарок выпускнику за 3,4 млн рублей вам почему-то кажется слишком дорогим, есть вариант доступнее – за 2,8 млн. Но в этом случае предлагаем рассмотреть еще и позицию 3 из нашей подборки.

Эти квартиры – в ЖК «Кедровый лог» - по площади, планировке, строительным и инженерным технологиям, энергоэффективности и экономичности в эксплуатации ничем не уступают квартирам за 2,8 млн рублей в ЖК «Северное сияние», хотя стоят всего на 100 тысяч рублей дороже. При этом имеют целый ряд преимуществ.

отличный вид из окон (ЖК «Кедровый лог» - это одноподъездный дом-свечка на достаточно просторной территории в пойме Оби);

одна из самых развитых инфраструктур на территории Сургута – дом расположен, по сути, в микрорайоне нефтяников – одной из самых обжитых частей города. Кстати, отличный вариант, если ваш завтрашний студент решит обучаться именно нефтяной профессии – профильный вуз в шаговой доступности;

полностью закрытая от доступа посторонних территория, что делает квартиру в этом ЖК жильем комфорт-класса. А, значит, она будет гарантированно расти в цене.

Есть в этом доме квартиры и попросторнее. И, само собой, не только для молодых людей. Взрослым семьям тоже есть из чего выбрать – на самое разное количество домочадцев.

Ознакомиться со всеми предложениями застройщика можно в отделе продаж Сибпромстроя в Сургуте на Есенина, 2, он работает без выходных. Телефон – 600-190