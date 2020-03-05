Парк, добрый к людям

Впервые прогулявшись по парку «За Саймой», я поняла, что это отличная площадка для реализации какого-нибудь архитектурного или экологического проекта. По сути, это обычный, более-менее облагороженный кусок леса с лавочками и дорожками, где можно зимой покататься на лыжах или поиграть в снежки, а летом покормить белок или пройтись с детьми, не выезжая за пределы города. Даже обычному жителю ясно, что эту территорию можно сделать намного лучше, уютнее и комфортнее, чем она есть сейчас.

Чего в парке не хватает?

В конце прошлого года было решено провести реновацию, чтобы сделать из парка место для всесезонного отдыха горожан. Сургутян спросили о том, что бы им хотелось увидеть, чего им не хватает. Многие, конечно же, проголосовали за установку общественных туалетов и комнат для матери, где можно переодеть детей, постройку площадки для выгула собак, обустройство детских комплексов, разделение дорожек на велосипедные и пешеходные.

Проектировщики будущей реновации прислушались к пожеланиям горожан и внесли свои дополнения. В парке улучшат освещение, оборудуют уличную библиотеку, построят амфитеатр для выступлений (рядом с которым, кстати, появится зона питания), появится набережная, возможно, каток, множество зон для маленьких сургутян, будут расширены дорожки. И все это в эко-стиле: из дерева и стекла.

Вопреки опасениям горожан и общественников, деревья в парке никто уничтожать не будет:

«После выезда в парк специальной рабочей группой и проектировщиками было принято решение о минимальном срубе мелколиственных пород, который не затронет хвойные деревья», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Для малышей и родителей

При обсуждении реконструкции неоднократно поднимался вопрос о том, как сделать так, чтобы даже в сильные морозы в парке можно было бы хорошо отдохнуть даже с маленькими детьми. Этому уделили особое внимание:

«На территории парка предложили установить специальные пункты обогрева, где любой желающий сможет передохнуть и согреться во время холодов. В проект внесли установку порядка 15 таких станций, которые будут похожи на городские теплые остановки», – рассказал генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

А что с ботсадом?

Изюминкой проекта стал ботанический сад, который обустроят в восточной зоне парка как место для исследований студентов-биологов Сургутского госуниверситета. Правда, пока без оранжереи и технологических помещений – средства на их постройку еще нужно будет найти.

«Мы по собственной инициативе разработали проект научно-образовательного центра, а с ним оранжерею для тропических и субтропических растений, в надежде, что это станет основным объектом, функциональным, эстетическим центром сада. В проект его вложить не получилось по разным причинам. Первая причина- это деньги, которые надо искать, и понятно, что городской бюджет не станет основным источником этого строительства. Второй момент – не все коллеги с восторгом воспринимают это строительство. Хотя это занимает очень небольшую площадь на абсолютно свободной от ценных деревьев территории»,– прокомментировал кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии СурГУ Глеб Кукуричкин.

Изыскательские работы на данный момент проведены, ведется разработка проектной документации.

«Летом этого года планируется разыграть аукцион для подрядчика, который и будет выполнять все необходимые работы для строительства экопарка», – рассказали в пресс-службе администрации Сургута.