Кому выгоден коронавирус? (03.05.2020) - Компании
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Кому выгоден коронавирус?

Как повлияет на экономику вспышка опасного заболевания

В сегодняшнем мире сложно стало определять, что такое война и какие формы она может принимать. Как экономика может быть связана с политикой. И что таится за возможными последствиями эпидемии коронавируса в Ухане. «Болячка» на теле Китая еще не мировая проблема. Дай-то Бог, что и не станет ею. Но на данный момент случаи заражения зарегистрированы в Южной Корее, Италии, США, Франции и ряде других стран.

Мировая экономика, рынки начали бить тревогу, а цены на нефть марки Brent поползли вниз. Другими словами, в дверь стучится глобальный экономический кризис. Как это отразится на карманах людей, живущих в России?

Мы попросили отреагировать на ситуацию компетентного человека — известного финансового аналитика Александра Клишина.

— Затягиваем пояса? Или расстегиваем кошельки?

— Китай — самая быстрорастущая страна и одновременно флагман мировой экономики. Там размещено 40 процентов производств, товары которых разлетались по всему земному шару. Это огромная цифра! Один из основных потребителей, безусловно, Россия. К сожалению, теперь можно смело сказать что была. Эксперты ожидают спад заказов из КНР в нашу страну даже после поступления новостей об удачном испытании вакцины против коронавируса и восстановления авиасообщения. В принципе, это неудивительно. Причин, кроме чисто экономических, несколько. Но главная все же в одном — люди элементарно боятся.

— Как на практике будет реагировать наш рынок на ситуацию в Китае?

— Снижение экспорта из Китая уже в ближайшие месяцы может отразиться на стоимости целого ряда товаров. Лишившись основного поставщика-конкурента на рынке, в первую очередь на российском (а также дешевого производства), цены поднимут производители электронных гаджетов, ноутбуков и аксессуаров для них. Не говоря уж о бытовой технике, одежде, обуви, канцелярских и спортивных товаров, посуды, осветительных приборов. И это только основная часть товаров.

Экономия или экономика?

— Китай — самая населенная и «летающая» страна мира. Ежегодно только Россию посещали около двух миллионов туристов из КНР, что являлось существенным подспорьем для нашей экономики. Первые импульсы тле-

творного влияния коронавируса на наш бюджет, безусловно, ощутят туристические и транспортные компании. Они уже получают отрицательный результат. И, как ни покажется это кому-то странным, — музеи. Причем самые высокорентабельные типа Оружейной палаты или Эрмитажа.

У перевозчиков уже начались экономические проблемы. В связи с тем, что многие страны закрыли авиасообщение с Китаем, для сохранения прибыли они вынуждены будут увеличить тарифы на грузоперевозки. Что, в свою очередь, потянет за собой увеличение стоимости многих товаров, начиная от мебели и заканчивая самым насущным — продуктами.

Доллара «по 30» не будет?

— Стоит констатировать, что российская экономика, к сожалению, до сих пор сырьевая. То есть практически полностью завязана на стоимости нефти. Сокращение авиаперелетов для нее — существенный удар под дых. Размер ущерба зависит от скорости распространения коронавируса и успешных испытаний вакцины. Учитывая имеющийся у Китая опыт в сфере борьбы с нетипичными вирусами (вспомним нулевые и SARS), можно прогнозировать прекращение эпидемии в скором времени. Но маятник негатива в сторону разбалансирования налаженных связей, деловых отношений уже качнулся. Мировые валюты будут реагировать соответственно предполагаемым обстоятельствам.

— Чего ожидать простым россиянам?

— По прогнозам некоторых экспертов, из-за оттока капитала из страны курс валют в ближайшие месяцы может составить до ста рублей за доллар США. После стабилизации рынков за единицу американской валюты нужно будет отдать примерно 80 рублей. Это лишь наиболее оптимистичный прогноз. В результате менее доступными станут, прежде всего, качественные импортные товары и поездки за границу.

«Made in China» не случайно?

— Не все считают появление коронавируса чисто стихийной бедой. Некоторые специалисты высказывают неожиданное мнение — мол, он полезен для Китая и запущен тамошними учеными по приказу правительства страны. Как уже говорилось выше, у КНР накоплен богатый опыт в области изучения вирусов, та же борьба с атипичной пневмонией 17 лет назад.

— Как вирусомания может быть выгодна самому Китаю?

— Как ни кощунственно это звучит, попробуем разобраться. Дело в том, что часть активов КНР находится за границей. Падение экономики страны существенно скажется на их стоимости. Китай сможет выкупить данные активы, особенно облигации и долговые займы, практически за бесценок. Возврат к прежним позициям — совсем другая история.

Конечно, это выгода в короткой перспективе. Потому что долгий период стагнации экономика Китая не выдержит. А нам всем в любом случае стоит готовиться к переменам. И разного рода неожиданностям. О которых сегодня в стране никто, кроме узкопрофильных специалистов, может даже не подозревать.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 401, комментариев: 0


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