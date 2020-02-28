Ипотека от 1% в квартале «Новин»

Программа действует на ограниченный ассортимент квартир в Доме 4 квартала «Новин» . Продажа квартир ведётся по новой системе взаимодействия через эскроу-счета*.

По новым условиям покупатели квартир в «Новине» могут выбрать один из вариантов условий по процентной ставке по программе ипотечного кредитования «Акция для застройщиков» от Сбербанка: минус 4% от ставки ипотечного кредита до момента ввода Дома 4 в эксплуатацию или минус 1,4% на весь срок кредитования (до 30 лет). Первоначальный взнос составит от 15% стоимости жилья.

Минимальный размер процентной ставки со снижением – от 1% годовых. Он действует по программе Сбербанка «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок.

По программе ипотечного кредитования от Сбербанка «Акция для застройщиков» со ставкой от 8,9% годовых на новостройки процентная ставка с дисконтом составит 4,9% до сдачи дома или 7,5% на весь период кредитования.

Квартал «Новин» расположен на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая. В шаговой доступности – три детских сада, поликлиника, перинатальный центр, парк «Кедровый лог», ДИ «Нефтяник», лыжная база «Снежинка» и крупные торговые центры. На первых этажах квартала спроектированы повседневные сервисы для жителей: магазины, кафе и другие полезные функции.

«Новин» — это четыре дома переменной этажности с приватными дворами и общественным пространством в центре. Высотность зданий от 6 до 16 этажей помогает сделать дворы и квартиры светлыми. Проект разработан европейскими архитектурными бюро. В центре квартала расположена большая спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, игровой комплекс для детей с мини-скалодромом, турники и брусья. Вокруг квартала – благоустроенная территория с гостевыми парковочными местами, дорожками для бега и велопрогулок. Два дома в «Новине» сданы и заселены, ещё два строятся.

Дом 4 – квартал высотой 6-16 этажей с камерным двором и подземным паркингом с кладовыми для сезонного хранения. Спроектирован с традиционным качеством Брусники, применением технических инноваций и новых планировочных решений. Здесь предусмотрено более 100 типов планировок: квартиры с объединённой кухней-гостиной, просторными мастер-спальнями, несколькими санузлами, собственными гардеробными и постирочными. На нижних и верхних этажах расположены квартиры с особенными планировками: двухуровневые, с панорамными окнами и открытыми террасами и пентхаусы с зенитным окном в потолке. Ввод Дома 4 в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года.

Записаться на экскурсию в квартал «Новин» и рассчитать ипотеку по специальным условиям можно в отделе продаж и по телефону +7 (3462) 44-20-57.

Брусника

brusnika.ru

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* Юридическая информация:

Застройщик ООО «Брусника». Количество квартир, участвующих в программе ограничено. Подробные условия можно узнать в офисе продаж Брусники: Сургут, Югорский тракт, 2/1. Проектные декларации на brusnika.ru .

Ипотечное кредитование предоставляет ПАО Сбербанк . В рамках программы «Комплексное предложение для Застройщиков и покупателей квартир» от ПАО Сбербанк для клиентов ООО «Брусника», предоставляется возможность оформить ипотечный жилищный кредит на покупку строящегося жилого помещения на первичном рынке, реализуемого ООО «Брусника». Программа действует с 01.02.2020 г.

В случае положительного решения Сбербанка по кредитной заявке и подписания кредитного договора ставка по кредиту в рублях уменьшается от действующей ипотечной программы банка на: 4% (четыре процента) до момента ввода объекта в эксплуатацию или на 1,4% (один и четыре десятых процента) на весь срок кредитования.

Требования к страхованию: Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк и добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Титульного созаемщика.

Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация – по телефону справочной службы 8 800 555 55 50 или на сайте Банка sberbank.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 481 от 11.08.2015.

Программа государственной поддержки для семей с детьми (2-х и более детей, при условии рождения хотя бы одно после 01.01.2018). C 01.09.2019 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при выдаче кредита с использованием счета Эскроу можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жильё от застройщика в рамках «1,6% дисконта по Эскроу» по ставке от 3,4% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев включительно у наименование партнера и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 4,4% годовых.

Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 15 000 000 руб. – припокупкежильявМосквеиМосковскойобласти, Санкт-ПетербургеиЛенинградскойобласти; до 8 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения.

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке.

Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Счет эскроу – специальный счет в ПАО Сбербанк (далее – уполномоченный банк), на который осуществляется зачисление денежных средств участника долевого строительства в счет уплаты таким лицом приобретаемого объекта недвижимости. Счет эскроу открывается уполномоченным банком (эскроу-агентом) для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от владельца счета – участника долевого строительства в счет оплаты объекта недвижимости, в целях передачи эскроу-агентом таких средств застройщику после наступления оснований, предусмотренных ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и договором об открытии счета-эскроу.