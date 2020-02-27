Компания «Россети Тюмень» в четыре раза уменьшила чистый убыток

Компания «Россети Тюмень» опубликовала отчет о финансовых результатах 2019 года по стандартам РСБУ. Согласно документу, энергетики практически в четыре раза сократили показатель чистого убытка 2018 года: с 2 млрд до 533 млн рублей.

По итогам 2019 года объем выручки компании составил 63 млрд 464 млн рублей, что на 4 млрд 858 млн рублей больше, чем годом ранее. Наибольший рост показала выручка от услуг по передаче электроэнергии, более чем на 150 млн рублей увеличился доход от технологического присоединения. В итоге валовая прибыль компании за 2019 год превысила один миллиард рублей.

Такой финансовый результат стал возможен благодаря принятым в «Россети Тюмень» мерам по оптимизации производственных и организационно-управленческих процессов, которые сдержали показатель себестоимости услуг компании. Принятая Советом директоров АО «Россети Тюмень» в начале 2020 года программа цифровой трансформации также направлена на дальнейшую оптимизацию бизнес-процессов.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» (ранее – АО «Тюменьэнерго») – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил 56,5 млрд кВт*ч.

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