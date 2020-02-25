​«Семейная концепция» ДСК-1 в год 50-летия

Сургутский «Домостроительный комбинат №1» отмечает в 2020 году полувековой юбилей. За круглой датой, корнями уходящей в истоки жилищного и промышленного строительства в ХМАО, — десятки возведенных объектов, миллионы квадратных метров сданного жилья и крепкий фундамент на перспективу.

Сегодня, как и пятьдесят лет назад, ДСК-1 столь же уверенно держится на волне лидеров растущего сегмента строительной отрасли. В начале-середине

70-х годов прошлого века Сургут, бывший рабочий поселок, стремительно разрастался до городских масштабов, и Первый домостроительный стал одним из признанных флагманов в области промышленного и гражданского строительства.

Нынешнее позиционирование комбината как одного из четырех крупнейших предприятий ХМАО в этой сфере во многом обусловлено не только бережным отношением к принципу преемственности поколений, но и пристальным вниманием к передовым достижениям и современным тенденциям совершенствования каждого этапа производственного цикла. Старожилы предприятия с многолетним уникальным опытом работы на Крайнем Севере отмечают гармоничность внедрения руководством ДСК-1 новейших строительных технологий в планирование и реализацию традиционных проектов жилой застройки, инженерных сетей и объектов социальной инфраструктуры.

Сургут входит в топ самых быстрорастущих городов России и объяснимо переживает самый настоящий строительный бум. Однако даже в условиях существующего многообразия предложений искушенные покупатели в своих предпочтениях чаще склоняются к выбору квартир в домах, возводимых надежными застройщиками, с устойчивой положительной репутацией и практическим опытом подготовки необходимой инфраструктуры.

Неудивительно, что наилучший результат достигается именно за счет комплексного подхода к застройке, а также целостности широко применяемой ДСК-1 «семейной концепции». По сути, это принципиально иной подход к удовлетворению потребности людей в комфортном жизненном пространстве, учитывающий проектирование благоустройства территории с точки зрения, прежде всего, покупателя с детьми. Наглядный пример — Жилой комплекс «За ручьем».

Нужно отметить, что на сегодняшний день ДСК-1 является фактически единственным застройщиком новых многоквартирных домов в центре Сургута. В частности, помимо уже сданных в эксплуатацию, активно продолжается строительство жилых домов в микрорайоне 20 А — уникального по расположению, транспортной доступности, близости спортивных, досуговых, развлекательных объектов. Полным ходом идет передача ключей собственникам квартир дома № 6 ЖК «За ручьем», преодолен запланированный проектной декларацией «экватор» в возведении дома № 5, параллельно стартует строительство домов № 2 и 4. Не отстает и социальная инфраструктура: в дополнение к уже введенным в строй и успешно функционирующим детскому саду и детской поликлинике, готовится площадка под строительство новой школы. При этом изначально запланированное количество мест для школьников по согласованию с администрацией города решено увеличить до 1500, что позволит в значительной степени решить остающуюся достаточно актуальной проблему «второй смены».

К слову о школах. Применяемые ДСК-1 новейшие собственные разработки, а также адаптированные к югорским реалиям испанские технологии обеспечивают требуемую вариативность площади помещений за счет нестандартных архитектурных решений и оптимизации пространства. Нужно увеличить количество мест в школе на

100, 200, 300 единиц? Пожалуйста — в «портфеле» застройщика каркасные технологии и ресурсы индустриального домостроения.

Сочетание модульной технологии проектирования и наличие собственной производственной базы позволяет ДСК-1 не только сократить основной строительный цикл на 7-10 % при сохранении качества на 100 %, но и увеличить гарантированный жизненный цикл применяемых материалов до 700 лет. Более того, использование исключительно заводских деталей и достигнутый уровень совместимости оригинальных стройматериалов увеличивают расчетный период эксплуатации возводимых школ до 2120 года. Учитывая преемственность поколений в ДСК-1, к первому плановому капитальному ремонту школы комбинат приступит не ранее года собственного 150-летнего юбилея. Символично.

Возвращаясь к более обозримому горизонту планирования, стоит обратить внимание на масштабность текущих задач ДСК-1.

Минувший год оказался для строительной отрасли региона в значительной степени переломно-притирочным. Ощутимая корректировка действующего федерального законодательства наряду с переходом застройщиков от прямого к проектному финансированию привели к естественной «усадке» рынка. Не менее трети компаний, столкнувшись с ресурсным дефицитом, либо закрылись, либо резко снизили объемы возводимого первичного жилья.

С другой стороны, стабилизация количественного и качественного состава застройщиков в условиях растущего спроса на квартиры в новостройках ознаменовала завершение периода турбулентности на рынке.

На этом фоне ДСК-1 как один из наиболее ответственных и устойчивых отраслевых лидеров Сургута встречает полувековой юбилей с амбициозными, но продуманными, просчитанными и тщательно выверенными планами, обязательствами и ориентирами. Впрочем, как всегда, начиная с 1970-го.