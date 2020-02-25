​«Семейная концепция» ДСК-1 в год 50-летия (02.25.2020) - Компании
16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,3008   EUR  69,4191  

​«Семейная концепция» ДСК-1 в год 50-летия

Сургутский «Домостроительный комбинат №1» отмечает в 2020 году полувековой юбилей

Сургутский «Домостроительный комбинат №1» отмечает в 2020 году полувековой юбилей. За круглой датой, корнями уходящей в истоки жилищного и промышленного строительства в ХМАО, — десятки возведенных объектов, миллионы квадратных метров сданного жилья и крепкий фундамент на перспективу.

Сегодня, как и пятьдесят лет назад, ДСК-1 столь же уверенно держится на волне лидеров растущего сегмента строительной отрасли. В начале-середине

70-х годов прошлого века Сургут, бывший рабочий поселок, стремительно разрастался до городских масштабов, и Первый домостроительный стал одним из признанных флагманов в области промышленного и гражданского строительства.

Нынешнее позиционирование комбината как одного из четырех крупнейших предприятий ХМАО в этой сфере во многом обусловлено не только бережным отношением к принципу преемственности поколений, но и пристальным вниманием к передовым достижениям и современным тенденциям совершенствования каждого этапа производственного цикла. Старожилы предприятия с многолетним уникальным опытом работы на Крайнем Севере отмечают гармоничность внедрения руководством ДСК-1 новейших строительных технологий в планирование и реализацию традиционных проектов жилой застройки, инженерных сетей и объектов социальной инфраструктуры.

Сургут входит в топ самых быстрорастущих городов России и объяснимо переживает самый настоящий строительный бум. Однако даже в условиях существующего многообразия предложений искушенные покупатели в своих предпочтениях чаще склоняются к выбору квартир в домах, возводимых надежными застройщиками, с устойчивой положительной репутацией и практическим опытом подготовки необходимой инфраструктуры.

Неудивительно, что наилучший результат достигается именно за счет комплексного подхода к застройке, а также целостности широко применяемой ДСК-1 «семейной концепции». По сути, это принципиально иной подход к удовлетворению потребности людей в комфортном жизненном пространстве, учитывающий проектирование благоустройства территории с точки зрения, прежде всего, покупателя с детьми. Наглядный пример — Жилой комплекс «За ручьем».

Нужно отметить, что на сегодняшний день ДСК-1 является фактически единственным застройщиком новых многоквартирных домов в центре Сургута. В частности, помимо уже сданных в эксплуатацию, активно продолжается строительство жилых домов в микрорайоне 20 А — уникального по расположению, транспортной доступности, близости спортивных, досуговых, развлекательных объектов. Полным ходом идет передача ключей собственникам квартир дома № 6 ЖК «За ручьем», преодолен запланированный проектной декларацией «экватор» в возведении дома № 5, параллельно стартует строительство домов № 2 и 4. Не отстает и социальная инфраструктура: в дополнение к уже введенным в строй и успешно функционирующим детскому саду и детской поликлинике, готовится площадка под строительство новой школы. При этом изначально запланированное количество мест для школьников по согласованию с администрацией города решено увеличить до 1500, что позволит в значительной степени решить остающуюся достаточно актуальной проблему «второй смены».

К слову о школах. Применяемые ДСК-1 новейшие собственные разработки, а также адаптированные к югорским реалиям испанские технологии обеспечивают требуемую вариативность площади помещений за счет нестандартных архитектурных решений и оптимизации пространства. Нужно увеличить количество мест в школе на

100, 200, 300 единиц? Пожалуйста — в «портфеле» застройщика каркасные технологии и ресурсы индустриального домостроения.

Сочетание модульной технологии проектирования и наличие собственной производственной базы позволяет ДСК-1 не только сократить основной строительный цикл на 7-10 % при сохранении качества на 100 %, но и увеличить гарантированный жизненный цикл применяемых материалов до 700 лет. Более того, использование исключительно заводских деталей и достигнутый уровень совместимости оригинальных стройматериалов увеличивают расчетный период эксплуатации возводимых школ до 2120 года. Учитывая преемственность поколений в ДСК-1, к первому плановому капитальному ремонту школы комбинат приступит не ранее года собственного 150-летнего юбилея. Символично.

Возвращаясь к более обозримому горизонту планирования, стоит обратить внимание на масштабность текущих задач ДСК-1.

Минувший год оказался для строительной отрасли региона в значительной степени переломно-притирочным. Ощутимая корректировка действующего федерального законодательства наряду с переходом застройщиков от прямого к проектному финансированию привели к естественной «усадке» рынка. Не менее трети компаний, столкнувшись с ресурсным дефицитом, либо закрылись, либо резко снизили объемы возводимого первичного жилья.

С другой стороны, стабилизация количественного и качественного состава застройщиков в условиях растущего спроса на квартиры в новостройках ознаменовала завершение периода турбулентности на рынке.

На этом фоне ДСК-1 как один из наиболее ответственных и устойчивых отраслевых лидеров Сургута встречает полувековой юбилей с амбициозными, но продуманными, просчитанными и тщательно выверенными планами, обязательствами и ориентирами. Впрочем, как всегда, начиная с 1970-го.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:35, просмотров: 227, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:25
О каком ДСК идёт речь, которому 50 лет? Сургутскому ДСК Сибжилстроя Главтюменьнефтегазстроя. Или ДСК Минэнерго - сейчас Сибпромстроя. Первому да - 50 лет. А второму поменьше. Историю ДСК автор не раскрыл.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?
Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках»
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 10:25
963 11
С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 23 февраля в 11:00
1325 0
На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность

На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность
От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 23 февраля в 10:57
1347 0
«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
1354 0
«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»

«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 10:11
1479 5
Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Вадим Шувалов, Глава города Сургута 23 февраля в 09:41
1302 1
«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»

«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 23 февраля в 09:39
1319 0
Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы

Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы
Если бы Вадим Шувалов действительно хотел сделать что-то полезное для общественного транспорта Сургута, он пересел бы в него сам вместе со всеми остальными чиновниками мэрии. И ездил бы по крайней мере до тех пор, пока автобусы и остановки не стали бы максимально комфортными, а все маршруты не начали бы работать четко по графику
Илья Варламов, блогер, урбанист 22 февраля в 15:57
2353 6
Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
В Сургуте жители города стали чаще жаловаться на плохое качество общественного транспорта: холод, грязь и техническое состояние
Полина Амирова 21 февраля в 18:18
1820 1
«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц
С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок
Полина Амирова 21 февраля в 16:31
12229 14
​Дело о людоедстве

​Дело о людоедстве
И в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 21 февраля в 14:39
3205 22
Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Алёна Кожевова 21 февраля в 11:59
1732 0
​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей

​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей
Участники программы по улучшению жилищных условий объяснили, почему выходят на митинги и устраивают голодовку
Анастасия Якупова 20 февраля в 20:24
7543 29
С миру по нитке

С миру по нитке
В частном магазине моего родного города решили установить так называемую «Полку добра», на которой будут находиться бесплатные продукты для всех нуждающихся
Алёна Кожевова 20 февраля в 13:18
1668 1
​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток

​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток
Главное – компоновка жилых кварталов и общественной инфраструктуры
Михаил Сердюк, владелец компании «ДСК-1» 20 февраля в 12:32
2222 16
О большой любви, тенорах и сказках

О большой любви, тенорах и сказках

Интервью с художественным руководителем Симфонического оркестра Сургутской филармонии Михаилом Леонтьевым
Людмила Осьминкина 18 февраля в 18:27
1327 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика