​В Сургуте запустился онлайн-сервис доставки продуктов из магазинов СберМаркет

Сегодня, 20 февраля, в Сургуте запускается СберМаркет – онлайн-сервис доставки товаров из гипермаркетов сети METROCash & Carry. Теперь сургутяне могут приобрести все что угодно из ассортимента данного магазина, не выходя из дома или офиса.

СберМаркет может существенно сократить время людей на шопинг и сэкономить их деньги на покупках. Клиенту доступен абсолютно весь список товаров гипермаркета «МЕТРО», причем цены ничем не отличаются от таковых в магазине – учитываются скидки и акции. Ассортимент превышает 23 тысячи наименований, из них более 2000 – со скидками 60% и более, а также собственные бренды «МЕТРО» по специальной цене.

Чтобы оформить покупку, нужно зайти на сайт или установить приложение на смартфон. После регистрации и выбора города откроются доступные магазины, далее остается лишь выбрать в каталоге желаемое и положить в онлайн-корзину. Оплата за заказ осуществляется при помощи карты – курьеру с терминалом при получении или же на сайте или в приложении. В последнем случае списание с карты происходит только после того, как сборщик оплатил заказ на кассе.

Далее сотрудники сервиса отберут продукты по сроку годности и привезут тяжелые сумки прямо к двери клиента.

Отмечается, что в СберМаркете работают специально обученные профессионалы – «персональные помощники» по подбору продуктов и курьеры. Сборщики кладут товары в корзину только после тщательной проверки сроков годности и наличия дефектов, вроде перезрелых фруктов или негерметичных упаковок. Если товары не подойдут под стандарты качества, сотрудник подберет замену по той же цене и согласует покупку с клиентом.

Доставка доступна в день заказа и проходит в выбранный двухчасовой слот, сервис доступен с 9 утра до 10 вечера. Если покупатель будет недоволен качеством, то СберМаркет вернет деньги в течение суток.

Отметим, по статистике россияне тратят до четырех часов в неделю на шопинг – это 240 часов за год. СберМаркет призван сэкономить время: вместо походов по магазинам человек может отдохнуть, провести время с близкими или заняться любимым хобби.

Официальный сайт СберМаркета – sbermarket.ru.