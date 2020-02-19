​А как вы проводите семейные праздники?

Человек то, что он помнит. Наши воспоминания делают нас счастливыми. Психологи рекомендует самим создавать ситуации счастья и радости. Совместные впечатления- это, то что объединяет нас и наполняет смыслом нашу жизнь.

Когда вы планируете свои выходные или праздники – поставьте себе напоминание: Лазертаг-арена LASERFORCE. Побегать вместе с детьми, поиграть вместе с любимым чадом, не это ли лучшее воспоминание для семейного фотоальбома. А еще разделите совместную трапезу в специальной гостиной в Лазертаг-арене. Один пирог для всей компании шутки, улыбки и последний кусочек «в драку». Быть счастливым легко, если знаешь где и с кем ты хотел бы провести время. Наша Арена всегда готова не только к эпическим сражениям, но и к милым семейным/классным или корпоративным посиделкам. Найдите время и наполните себя впечатлениями и воспоминаниями