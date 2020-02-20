​Николай Сторожук: «План 2020 мы сможем выполнить только при содействии администрации Сургута»

Сургуте ожидается скачок цен на новостройки. Причина — срыв плановых показателей по вводу в эксплуатацию новых домов. Причем не только компаниями, работавшими в сегменте долевого строительства, часть из которых сегодня находится в стадии банкротства. Единственный застройщик Сургута, реализующий квартиры только в готовых домах, — Сибпромстрой, также не выполнил в 2019 году своих производственных задач. При этом невыполнение оказалось критическим: вместо запланированных 83 тысяч квадратных метров жилья компания смогла ввести только 13 тысяч. Или всего 15,5 процента от запланированного объема. При этом данная ситуация сложилась только в Сургуте, на остальных территориях присутствия Сибпромстрой показал блестящие показатели, построив в нескольких муниципалитетах даже больше жилья, чем запланировал.

О причинах и дальнейших действиях журналистам рассказал соучредитель компании Николай Сторожук.

- Объем ввода жилья в 2019 году на территории Югры у нас оказался гораздо ниже объема предыдущих лет. Всего 78 080 квадратных метров. В начале года мы планировали только в Сургуте построить и ввести 89 тысяч квадратных метров жилья, — подвел застройщик итоги года. — План на 2020 год по Сургуту составляет более ста тысяч квадратных метров, но нам удастся его выполнить, только если будет содействие со стороны городских властей. Ведь построить дом – это еще и подключить его к инженерным коммуникациям, подвести дороги. Но сделать этого в Сургуте у нас почему-то не получалось, в отличие от других муниципальных образований. В качестве примера успешного сотрудничества бизнеса и власти хочу привести два города: Пыть-Ях и Ханты-Мансийск. Строительство в Пыть-Яхе мы начали в феврале прошлого года, а уже в декабре ввели в эксплуатацию 22 тысячи квадратных метров жилья, которое местная администрация частично направит под переселение балочников и жителей аварийных домов. Администрация Пыть-Яха организовала работу так, что коммуникации и дорога были подведены к нашим домам в кратчайшие сроки. Второй пример – город Ханты-Мансийск, где мы сегодня строим два жилых дома на 36 тысяч квадратных метров. Срок сдачи в эксплуатацию – май 2020 года. Администрация Ханты-Мансийска подвела коммуникации и построила дорогу к этим домам в экстремальные сроки. Понятно, что при таком ответственно партнерском подходе со стороны властей, мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы ни в коем случае не подвести и сдать объекты вовремя. Из других муниципалитетов и регионов нам поступает все больше заманчивых предложений о партнерстве. И мы по мере возможностей соглашаемся. В частности, планируем принять предложение и начать строительство в Когалыме, увеличить присутствие в Нефтеюганске, где в прошлом год ввели 40 тысяч квадратных метров жилья. Ведем переговоры с Пойковским. Отлично выстраиваются отношения с Сургутским районом.

По мнению Николая Сторожука, выстроить эффективную работу в крупнейшем муниципалитете региона — Сургуте, который является родным городом всей компании, у Сибпромстроя не получается из-за некачественной работы чиновников-исполнителей.

- Встречаемся с главой, переговоры проходят успешно: понимание полное. Но когда к вопросу подключаются исполнители, он – вопрос – стопорится, — говорит Николай Сторожук. - В качестве примера могу привести получение разрешения на снос зеленых насаждений в пределах красных линий улицы, которая должна будет построиться – участок от Тюменского тракта до ул. Киртбая. Мы просили разрешения снести полоску зеленых насаждений в 15 метров, чтобы построить канализационные сети. Это позволило бы нам ввести в эксплуатацию 28 тысяч квадратных метров жилья в 36 жилом квартале [малоэтажный жилой комплекс «Зеленый» - напротив ЖК «Северное сияние»]. Это или нежелание, или неумение.

Отсутствие полноценного диалога между городской администрацией и застройщиком, являющимся ключевым партнером органов власти по выполнению жилищных госпрограмм (Сибпромстрой на протяжении уже более десятка лет практически в одиночку обеспечивает Сургут квадратными метрами по стоимости, утвержденной региональной службой по тарифам, так как остальные застройщики в таких аукционах попросту не участвуют из-за низкой цены за квадрат), длится уже более десятка лет. В 2013 году руководство компании даже публично объявляло о том, что готово остановить работу на территории Сургута в принципе.

Но со вступлением в силу ряда региональных госпрограмм ситуация наладилась. В 2012 году компания ввела в эксплуатацию рекордный объем — без малого 190 тысяч квадратных метров жилья — и это только в Сургуте.

Сейчас, по словам Николая Сторожука, в родном городе Сибпромстрой держит только завод ЖБИ, который является структурным производственным подразделением.

- Его необходимо постоянно загружать заказами, чтобы не сокращать людей, многие из которых работают на предприятии уже более двадцати лет, — пояснил позицию строительной компании ее соучредитель.