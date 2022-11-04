16+
Логотип Сиапресс
USD  62,0955   EUR  60,6071  

Новости

Больше новостей
Речь Путина на Валдае - это...
Комментировать
0
Хеллоуин - это...

забавный веселый праздник против страшилок 27.5%

сатанинский праздник, подрывающий основы культуры 67.2%

не знаю 5.4%

Всего голосов: 204

Комментировать
0
Больше опросов

Компания «Сибпромстрой» к своему юбилею разыграет квартиру и еще 29 крупных призов

Клиенты ГК «Сибпромстрой» поучаствуют в крупном розыгрыше на юбилей компании

Компания «Сибпромстрой» к своему юбилею разыграет квартиру и еще 29 крупных призов
ГК "СИБПРОМСТРОЙ" ЖК "На Сайме"

К своему 30-летию ГК «Сибпромстрой» разыграет среди своих клиентов квартиру и еще 29 крупных призов. Победитель станет хозяином новенького жилья площадью более 40 квадратных метров в одном из лучших жилищных комплексов Сургута — ЖК «На Сайме». Другие же счастливчики получат сертификаты на 20 тысяч рублей каждый, которые смогут потратить на покупку мебели. Также участников лотереи ждут весомые скидки на места в паркингах и мобильные девайсы.

В розыгрыше автоматически примут участие новые клиенты «Сибпромстроя», заключившие договоры купли-продажи с ноября 2022 по февраль 2023 года (в этом же месяце подведут итоги). При этом не важно, в каком городе или поселке проходила сделка.

ГК "Сибпромстрой" ЖК "Жемчужина Оби"

Напомним, в настоящий момент «Сибпромстрой» строит современное, но доступное жилье в Сургуте: ЖК «Зеленый», «Белые ночи», «Голд Фиш», «Жемчужина Оби», «На Сайме» и «Смайл». А также ряде городов Югры: Нефтеюганске, Когалыме, Пыть-Яхе, Белом Яре и Барсово (Сургутский район). Помимо этого, строительный холдинг возводит дома под российской столицей и в Белгороде.

В настоящий момент во всех жилых комплексах к приобретению доступно жилье разного размера, вариантов планировок и стоимости. Минимальная цена за «гнездышко» — от 3,55 млн рублей. Если же взять конкретные цифры, то, допустим, за 3-комнатную квартиру «Сибпромстроя» покупатель может платить всего от 17,5 тысяч рублей в месяц. Для этого застройщик подготовил ряд выгодных предложений. Таких, как ипотека от 0,1% на весь период кредитования (максимально 30 лет), есть даже программа, позволяющая приобрести квартиру при отсутствии первоначального взноса. При этом желанные квадраты могут быть уже с отделкой.

ГК "Сибпромстрой" ЖК "Смайл"

Ознакомиться с актуальными предложениями «Сибпромстроя» можно на его официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте, ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462) 600-190.


нравится (0) не нравится (0)
04 ноября в 20:59, просмотров: 283, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте осудят педофила-рецидивиста, который приставал к десятилетней девочке 581
  2. Мобилизованных россиян ждет новая выплата 505
  3. Сугутянин украл тонну буровых труб и сдал их в пункт приема лома 501
  4. В восточном районе Нижневартовска возводят детсад на 320 мест 499
  5. Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 484
  6. На владельца коров, гуляющих по Нефтеюганску, заявили в полицию 470
  7. Единство нашего народа – огромная ценность, которую мы храним и оберегаем 469
  8. 120 югорчан заболели ковидом за сутки 462
  9. Сообща мы можем преодолеть все трудности 448
  10. История нашей страны многократно демонстрировала, что мы можем справиться с любыми сложностями 421
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 3427
  2. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 2765
  3. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 2709
  4. ​Приезжайте в Сургут! Как в городе встречают мигрантов // ONLINE 2640
  5. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 2377
  6. ​В торговом центре сидят подростки, курят химию и ведут себя вызывающие. Никому нет дела 2177
  7. ​В Югре 31 октября завоют сирены 2055
  8. Власти Сургута изъяли земельный участок, ранее отведенный под приют для животных 1887
  9. ​Самые высокооплачиваемые вакансии октября в Сургуте / ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1733
  10. В Сургуте расследуют уголовное дело об убийстве тарелкой 1719
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 41234
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 9151
  3. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 9019
  4. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6351
  5. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4451
  6. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 4423
  7. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4110
  8. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 3560
  9. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 3427
  10. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3232

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика