Водогрейный котел высотой с 5-этажный дом и весом 127 тонн доставили в Нижневартовск

Водогрейный котел высотой с 5-этажный дом и весом 127 тонн в Нижневартовск доставили в разобранном виде. Для его транспортировки от завода-изготовителя до котельной № 5 понадобилось 11 грузовых автомобилей. Сейчас все фрагменты собраны, теплоэнергетики заканчивают обработку сварных стыков и готовят новый объект к гидравлическим испытаниям. Модернизация котельной реализуется в рамках выполнения инвестиционных обязательств компании-концессионера АО «Горэлектросеть».

Осенью специалисты УТС демонтировали котел, который был введен в эксплуатацию в 1991 году, одновременно с запуском 5-й котельной. По причине сильного износа последние годы своей службы котел выполнял функции резервного.

«Котельная №5 – самая мощная в Нижневартовске, теплоноситель здесь генерируют 6 котлов КВГМ-100 мощностью 100 гигакалорий в час. Объект обеспечивает теплом и горячей водой половину городского жилого фонда. В рамках выполнения своих инвестобязательств компания-концессионер АО «Горэлектросеть» выполняет комплексную реконструкцию котельной. Здесь модернизируют газораспределительный пункт, смонтируют современный насосный парк, заменят 2 котла и автоматизируют систему управления их розжигом. В результате мы получим значительное повышение надежности и энергоэффективности стратегически важного для городской системы теплоснабжения объекта», - рассказал Максим Мотовилов, начальник котельной №5 «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска».

Сейчас в машинном зале ведется подготовка к заключительному этапу монтажа котла – его обмуровке. Коалиновой ватой закладывают технические отверстия в корпусе, натягивают сетку рабицу. Затем произведут обшивку котла теплоизоляционными матами толщиной 80 мм, закрепят всю конструкцию сеткой и нанесут обмуровочную смесь. Это обеспечит защиту окружающей среды от критически высокой температуры объекта и воздействия дымовых газов.

Стоимость проекта по замене котла в котельной № 5 составит около 50 млн рублей. Общий объем инвестиций АО «Горэлектросеть» в модернизацию нижневартовской системы теплоснабжения в 2022-м году – 433 млн рублей.