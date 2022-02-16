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Отправить посылку и зарядить телефон: Сбер открыл офис нового формата в Сургуте

Сбер презентовал первый в Югре офис нового формата в Сургуте

Отправить посылку и зарядить телефон: Сбер открыл офис нового формата в Сургуте
Фото: Сбер / Сергей Кошкин

В Сургуте открыли первый в Югре офис в новом бренде Сбера. Посетители отделения могут не только получить банковские услуги, но и провести переговоры, отправить посылку, забрать интернет-заказ, отдохнуть и выпить ароматный кофе.

Экосистема Сбера полностью переосмыслила формат обслуживания, и теперь пространство банка стало открытым и безбарьерным. Сотрудники работают с планшетами, а кассовые операции выполняет электронный кассир. Если же клиент захочет получить наличные без лишних глаз, то его пригласят в переговорную. Кроме того, в офисе установлены современные банкоматы, которые внешне напоминают экран смартфона. Снять деньги можно вовсе без карты – устройство считает биометрические данные клиента.

Сбер предусмотрел все для комфортного времяпрепровождения в офисе – столы в зоне ожидания и каждое рабочее место оборудовано беспроводной системой зарядки гаджетов. Юным посетителям тоже не будет скучно – для них установили уголок со СберПорталом, в котором дети могут посмотреть мультфильмы, поиграть в игры и узнать много интересной и полезной информации.

«Сбер теперь не просто место, куда приходят снять наличные, открыть вклад, получить консультацию или взять кредит, а пространство для комфортной и удобной жизни. В нём можно осваивать новые технологии, проводить деловые и дружеские встречи, совершать покупки в ЕАПТЕКЕ, забирать заказ в СберМегаМаркете, получать посылки СберЛогистики и многое другое из того, что раньше было невозможно в обычном банковском офисе. Аналогичный офис у нас уже есть в Ханты-Мансийске, до конца 2022 года планируется сделать переформат в новый бренд еще трех офисов в Югре», – поделился управляющий Югорским отделением ПАО Сбербанк Александр Солоп.

Сбер постоянно добавляет новые сервисы для расширения своей экосистемы. Так, здесь появилась точка выдача заказов с интернет-магазина «СберМегаМаркет». Для удобства в отделении оборудовали примерочные – покупки, которые не подошли, можно сдать обратно. Скоро здесь откроется пункт СБЕР ЕАПТЕКИ, где можно забрать заказ или купить необходимые лекарства. В офисе есть возможность протестировать и купить устройства для «умного дома»: розетки и лампы, а также девайсы: смарт ТВ-приставку SberBox, SberBoxTop, медиаколонку SberBoxTime и смарт-дисплей SberPortal.

«Обновленный офис Сбера – пример максимальной ориентации на клиента. Он поменял не только внешний вид, но и подходы к обслуживанию. Помимо банковских услуг здесь можно отправить посылку, зарядить телефон, протестировать новые гаджеты, а вскоре купить лекарства, получив консультацию фармацевта в аптеке. Кроме того, это единственный банковский офис в городе, который работает в семидневном режиме. Надеюсь, что новое деловое пространство Сбера станет востребованным у наших земляков», отметил глава Сургута Андрей Филатов.

«Пространство офиса организовано максимально дружелюбно: безбарьерная среда, зоны обслуживания и отдыха, привычные услуги и новые сервисы. Созданы все условия, чтобы не было очередей. А если придется ожидать, то в комфортной обстановке с возможностью выпить кофе и пообщаться, а детям – посмотреть мультфильмы или поиграть. Поддерживаю подобные изменения, они делаются на благо жителей нашего города», – поделился впечатлениями депутат Тюменской областной Думы Олег Ваховский.

Офис Сбера можно посетить по улице 30 лет Победы, 36, ТРЦ «Союз». Отделение работает семь дней в неделю с 10:00 до 19:30.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 382, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 11:28
Созданы все комфортные условия...для работников...Клиентов почти нет...
Iriska
Сегодня в 12:55
И жнец, и швец и вообще капец... Был банком, нет, вздумалось экосистемой стать. А если каждый так делать начнёт? Управляющие компании будут мясом торговать, например, аптеки заявятся на тендер дороги чистить, медики пусть строить дома идут, - экосистема она ж безразмерная. А чё нет?

СМИ тоже пусть модернизируются. А то все тренды протрындят без них. В Сургуте ниша частного образования простаивает. Одна частная школа условно-общеобразовательная на весь город. Стоимость 30 тыс/мес за полный день - это недорого в принципе, но история с погружениями в каждый предмет по неделе мною ещё не изучена и о результативности такого подхода судить не возьмусь, понятно только, что хуже, чем в СОШ быть уже не может. Есть в Сургуте доп образование, сильные школы, но оно хорошо к основному, а не вместо него.

СИА, у вас большое здание, связи, возможности, откройте частную школу, пожалуйста, соберите лучших учителей, и тех, кто уволился, не выдержав прессинг системы и бесконечные дурацкие реформы, кто вышел на пенсию, но помнит что такое настоящее образование, для которых слово ПРИЗВАНИЕ - не пустой звук, чтобы они не оказывали образовательную услугу, а учили детей, давая системные академические знания, а не вот это вот всё...
Аттестовываться можно и в Москве, и в Питере, и в Новосибе, и ещё много где. Те, кто на семейном образовании в Сургуте, чаще всего прикреплены к образовательным организациям столиц, и ОГЭ с ЕГЭ будут сдавать там же. Но какими бы замечательными ни были те школы, это всё-таки онлайн. Да, знать дети будут, но социализации не случится. Если такая школа появится в Сургуте, первая приду к вам с деньгами.
Ребёнок в следующем году началку заканчивает, уже голову сломали куда переводить. Да и какие могут быть учения с этим дистантом? Слово "качество" к образованию теперь не применимо, это вообще неизмеряемая величина, только расходы на неё нешуточные, а спросить: кого и чему вы в итоге научили за те ахереллионы, которые получаете? - нельзя. Чиновники, слыша подобные вопросы, морщатся и начинают рассказывать про туризм.

Экосистема СИА - звучит же? Переведу ребёнка к вам и будем учиться год за 2, параллельно журналистское ремесло осваивать и блогинг. Давайте, а?
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