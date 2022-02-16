Сбер презентовал первый в Югре офис нового формата в Сургуте

В Сургуте открыли первый в Югре офис в новом бренде Сбера. Посетители отделения могут не только получить банковские услуги, но и провести переговоры, отправить посылку, забрать интернет-заказ, отдохнуть и выпить ароматный кофе.

Экосистема Сбера полностью переосмыслила формат обслуживания, и теперь пространство банка стало открытым и безбарьерным. Сотрудники работают с планшетами, а кассовые операции выполняет электронный кассир. Если же клиент захочет получить наличные без лишних глаз, то его пригласят в переговорную. Кроме того, в офисе установлены современные банкоматы, которые внешне напоминают экран смартфона. Снять деньги можно вовсе без карты – устройство считает биометрические данные клиента.

Сбер предусмотрел все для комфортного времяпрепровождения в офисе – столы в зоне ожидания и каждое рабочее место оборудовано беспроводной системой зарядки гаджетов. Юным посетителям тоже не будет скучно – для них установили уголок со СберПорталом, в котором дети могут посмотреть мультфильмы, поиграть в игры и узнать много интересной и полезной информации.

«Сбер теперь не просто место, куда приходят снять наличные, открыть вклад, получить консультацию или взять кредит, а пространство для комфортной и удобной жизни. В нём можно осваивать новые технологии, проводить деловые и дружеские встречи, совершать покупки в ЕАПТЕКЕ, забирать заказ в СберМегаМаркете, получать посылки СберЛогистики и многое другое из того, что раньше было невозможно в обычном банковском офисе. Аналогичный офис у нас уже есть в Ханты-Мансийске, до конца 2022 года планируется сделать переформат в новый бренд еще трех офисов в Югре», – поделился управляющий Югорским отделением ПАО Сбербанк Александр Солоп.

Сбер постоянно добавляет новые сервисы для расширения своей экосистемы. Так, здесь появилась точка выдача заказов с интернет-магазина «СберМегаМаркет». Для удобства в отделении оборудовали примерочные – покупки, которые не подошли, можно сдать обратно. Скоро здесь откроется пункт СБЕР ЕАПТЕКИ, где можно забрать заказ или купить необходимые лекарства. В офисе есть возможность протестировать и купить устройства для «умного дома»: розетки и лампы, а также девайсы: смарт ТВ-приставку SberBox, SberBoxTop, медиаколонку SberBoxTime и смарт-дисплей SberPortal.

«Обновленный офис Сбера – пример максимальной ориентации на клиента. Он поменял не только внешний вид, но и подходы к обслуживанию. Помимо банковских услуг здесь можно отправить посылку, зарядить телефон, протестировать новые гаджеты, а вскоре купить лекарства, получив консультацию фармацевта в аптеке. Кроме того, это единственный банковский офис в городе, который работает в семидневном режиме. Надеюсь, что новое деловое пространство Сбера станет востребованным у наших земляков», – отметил глава Сургута Андрей Филатов.

«Пространство офиса организовано максимально дружелюбно: безбарьерная среда, зоны обслуживания и отдыха, привычные услуги и новые сервисы. Созданы все условия, чтобы не было очередей. А если придется ожидать, то в комфортной обстановке с возможностью выпить кофе и пообщаться, а детям – посмотреть мультфильмы или поиграть. Поддерживаю подобные изменения, они делаются на благо жителей нашего города», – поделился впечатлениями депутат Тюменской областной Думы Олег Ваховский.

Офис Сбера можно посетить по улице 30 лет Победы, 36, ТРЦ «Союз». Отделение работает семь дней в неделю с 10:00 до 19:30.