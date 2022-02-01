О развитии волонтерского движения в регионе

Научить детей и подростков осознанному отношению к природе — такая задача стоит перед волонтером Аленой Сергеевой. Главный специалист Регионального центра «СибурТюменьГаза» и посол программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» уже два месяца реализует авторскую программу экологических мастерских в социальном приюте. За это время Алена и ее команда проделали серьезную работу. Рассказ о том, что они успели и понравились ли мастерские детям — во второй части проекта «Дневники волонтера».

Особенности проекта

Экомастерские — серия из шести тематических занятий для воспитанников социального приюта, в котором находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Некоторые ребята живут там временно и нельзя гарантировать, что они смогут посетить все занятия. Чтобы с каждой встречи дети уходили с результатом, мы стараемся уместить в них как можно больше важной информации и меняем форму ее подачи, чтобы не наскучить. Задача усложняется одновременным участием в проекте детей и подростков разного возраста: в приюте сейчас живут ребята от 4 до 16 лет. Пока нам удается заинтересовать и самых больших, и самых маленьких, проект проходит удачно.

Запуск экологических мастерских. Экоурок

Первую экомастерскую мы провели в формате урока, который постарались сделать живой беседой. И не ошиблись! Тема экологии сегодня популярна, поэтому дети пришли на занятие немного подготовленными, но мы постарались удивить их небанальными фактами. Рассказали об истории обращения с отходами — о том, что в прошлом тысячелетии отходы не вывозились из городов и провоцировали целые эпидемии. Вместе обсудили, что хотя сегодня человечество и продвинулось на пути утилизации отходов, чтобы сохранить планету, нам необходим замкнутый цикл переработки. Затем дружно поискали на пластиковых бутылках маркировки, обозначающие виды пластика, рассказали, сколько раз их можно переработать. Удивили ребят настоящими гранулами переработанного пластика с производств и предметами из вторсырья, например, одеждой из бутылок. Малышам особенно понравилось изучать тему через физический контакт с материалами: потрогать, пощупать. В конце занятия мы подарили детям три контейнера: для сбора крышечек, остального пластика и бумаги. Договорились, что дети смогут сдавать собранное вторсырье в пункты приемы, либо мы будем забирать его сами и отдавать на переработку.

Мастер-класс «Кашпо из бутылок»

Во время второй встречи мы окончательно поняли, что не зря затеяли проект: многие ребята помнили первое занятие и с готовностью ответили на наши вопросы о том, какие маркировки бывают у пластиковой упаковки и как ее перерабатывают. В этот день мы поговорили не только о переработке мусора, но и о сокращении его количества. Один из способов сделать это — повторно использовать предметы. Занятие прошло в формате мастер-класса, мы научились давать вторую жизнь, казалось бы, ненужным вещам. А именно — пластиковым бутылкам, из которых дети сделали необычные кашпо и высадили в них комнатные растения.

Выездная экскурсия

Экскурсия на предприятие «Металлобаза» планировалась в самую последнюю очередь, но у нас появилась удачная возможность поехать туда раньше. С детьми помимо нашей команды поехали воспитатель, заведующая социального приюта и психолог. Работники предприятия изготавливают из вторсырья (в данном случае это бывший в употреблении металл) интересные и полезные вещи —скульптуры, скамейки, украшения для садов, огородов и не только. Они провели для детей мини-конкурс по отгадыванию назначений некоторых предметов. Например, огромный металлический орех, который мы с ребятами приняли за фонарь, оказался кормушкой для птиц.

Экологическая игра