28 декабря жителям и гостям Нижневартовска стал доступен новый «Макдоналдс»

28 декабря жителям и гостям Нижневартовска стало доступно новое предприятие «Макдоналдс», расположенное в торгово-развлекательном центре «Грин Парк» по адресу: ул. Ленина, д. 8. Это второе предприятие компании в городе.

Компания присутствует в Ханты-Мансийском автономном округе 9 лет – первый «Макдоналдс» открылся в ТРЦ «Сургут Сити Молл» в 2012 году по адресу: Югорский тракт, 38.

«Для нас это не просто бизнес, – подчеркнул генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин. – Как социально ориентированная кампания «Макдоналдс» глубоко интегрирован в жизнь каждого города, в котором работают наши предприятия. За 6 лет работы в Нижневартовске «Макдоналдс» обслужил около 2 млн вартовчан и гостей города. Около 800 тысяч гостей было обслужено в сервисах «МакАвто». За время работы компании в Нижневартовске было создано более 1000 рабочих мест».

На территории Ханты-Мансийского автономного округа действуют 4 предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс». Более 660 миллионов человек в России посещают «Макдоналдс» каждый год.

«Все открытые и модернизированные предприятия отвечают стратегическим бизнес-приоритетам компании: создание комфортной атмосферы для родителей и детей, внедрение инновационных технологий – как на кухне, так и в дизайне интерьеров. Для удобства гостей в новом предприятии будут доступны киоски самообслуживания, обслуживание за столами, сервисы доставки на дом», – отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании «Макдоналдс» Наталья Панова.