Сибпромстрой подготовил новогодний подарок для Нефтеюганска: при одновременной покупке квартиры и парковочного места в ЖК «Заречный» новоселы получают скидку в 200 тысяч рублей – половину стоимости автопаркинга. Если же семья решила обеспечить местами в подземном паркинге не один, а сразу два автомобиля, выгода получится еще больше. Стоимость двух парковочных мест составит всего 450 тысяч рублей вместо базовых 800 тысяч (за два места).

- Мы хотим сделать наши жилые комплексы максимально комфортными для людей. А для этого очень важно освободить дворы от автомобилей. К сожалению, далеко не все новоселы могут позволить себе приобрести сразу и квартиру, и машиноместо в паркинге: большая часть людей приобретают квартиры в ипотеку, потому забота о том, где парковаться, уходит на второй план. Но очень скоро, как только дом более-менее заселяется, выходит в лидеры: очевидно, что места у подъезда многоэтажного дома у автомобилистов нарасхват. И такая конкуренция не может не раздражать. В преддверии Нового года мы решили помочь нашим новым клиентам предотвратить эту ситуацию. Полагаем, что многие воспользуются этим предложением – оно реально вкусное, - пояснили в отделе продаж «Сибпромстроя».

ЖК «Заречный», расположенный в 17 мкр. Нефтеюганска, пользуется популярностью у местных жителей.

- Самый современный микрорайон города. Есть магазины, отличная детская площадка, подземный паркинг, - пишет в сервисе «Отзовик» Иван К., знаток города 9 уровня.

- Проживаю в «Заречном» уже два месяца, ремонт делали сами. Плюсов много, минусы корректируем, - вторит соседу Ирина В. (знаток 4 уровня).

Плюсов у этого ЖК действительно много: от стоимости квартир, размер которой гораздо ниже, чем у других застройщиков, из-за использования Сибпромстроем технологии крупнопанельного домостроения, стоимости ЖКУ, которая на 30-40 процентов дешевле, чем в других МКД, до месторасположения жилого комплекса.

Подкупает даже процедура приобретения жилья.

- Процесс покупки квартиры максимально прост и быстр. С будущим собственником жилья в офисе продаж заключается договор купли-продажи. В день подписания договора владелец квартиры получает ключи и может в нее въезжать, особенно если приобрел квартиру с отделкой. Схема такая же, как при покупке вторичного жилья, с одной только существенной разницей: вы покупаете новое жилье, в котором никто до вас не жил, - объяснили менеджеры Сибпромстроя.

Так что новоселье своей семье и даже автомобилем можно сделать прекрасным подарком, если не к Новому году, то к Рождеству, можно достаточно легко. Для этого нужно обратиться в отдел продаж компании в Нефтеюганске по адресу: 17 мкрн, 1/1 или по телефону 8 (3463) 700 003