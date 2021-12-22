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​Ближе к корзине: ДСК-1 поддерживает югорский спорт

Группа компаний «ДСК-1» и баскетбольный клуб «Университет-Югра» (Сургут) наращивают темпы взаимодействия

​Ближе к корзине: ДСК-1 поддерживает югорский спорт
Фото: ДСК-1

Группа компаний «ДСК-1» и баскетбольный клуб «Университет-Югра» (Сургут) наращивают темпы взаимодействия в рамках партнерского соглашения, подписанного осенью 2021 года.

Как отмечают в руководстве застройщика, спонсорская поддержка команды мастеров Сургута – прямое отражение стратегических приоритетов компании по содействию развитию спорта в Югре. «Почему именно баскетбол? Игра сама по себе зрелищная, командная и, что важно, имеющая в основе элементы созидательности на пути к цели. Плюс динамичность и обилие результативных действий держат игроков и болельщиков в напряжении буквально до последней секунды, – подчеркивает коммерческий директор ДСК-1 Богдан Токмаджан. – Отсюда и азарт на площадке, неравнодушие, зашкаливающие эмоции, адреналин. Это спорт в его, пожалуй, самой характерной концентрации, поддержка и популяризация которой югорчанам близка и привычна».

Интересно, что баскетбольный клуб ведет свою историю с 1974 года, то есть почти ровесник отметившего недавно полувековой юбилей ДСК-1. Обе структуры прошли и советский взлет, и непростые испытания 90-ми, и синусоидное распутье нулевых на пути к нынешней стабильности. Более того, в том же 1974-м команда впервые вышла на паркет под названием «Строитель», которое носила вплоть до переименования в «Университет» в 1993 году.

В этом, по словам Богдана Токмаджана, также есть определенный символизм: «В промышленной Югре строительная отрасль всегда занимала особое место, почетное и уважаемое. Принадлежность к созидательному труду, безусловно, привносит особый энергетический заряд, особый импульс и в немалой степени магию имени, которые сохраняются десятилетиями. На производственных мощностях нашего завода построен костяк жилого сектора современного Сургута, а выступления популярного в городе баскетбольного «Строителя», как позднее и «Университета» регулярно собирали полные трибуны домашней арены».

Партнерское соглашение открывает перед его участниками хорошие перспективы для полноценного сотрудничества. Здесь уместно говорить о синергетическом эффекте – сложении и взаимном усилении положительных потенциалов одной из ведущих строительных компаний и популярного спортклуба Югры.

Нелишне отметить, что БК «Университет-Югра» – команда не только с историей и традициями, но и вполне осязаемыми достижениями и титулами. Еще в конце 70-х никому тогда толком не известный «Строитель» брал престижный кубок ВЦСПС, поднимался на пьедестал кубка СССР среди команд Сибири и Дальнего Востока. В начале нынешнего века «Университет» дважды (в 2004 и 2017 г.) завоёвывал "золото" и 5 раз привозил в родной Сургут серебряные и бронзовые медали российской Суперлиги, а затем и «золота» Студенческой Баскетбольной Лиги России. Сургутские игроки в составе студенческой сборной России завевали «серебро» Всемирной Универсиады в корейском Дегу-2003.

Сургут – город спортивный, темпераментный. Волна пандемии стороной не обошла, однако сегодня ковидные ограничения куда лояльнее к болельщикам – при поддержке администрации города и соблюдении необходимых мер эпидемиологической безопасности матчи «Университета-Югры» снова собирают зрителей на секторах родной площадки. На которой, к слову, уже визуализирован бренд ДСК-1. Болельщики команды тепло и доброжелательно приняли символ компании – кота-строителя, постепенно осваивающего мастерство «заводить» трибуны в ходе игр.

После возобновления в Сургуте серии домашних игр «Университета-Югры» планируется проведение среди болельщиков розыгрышей специальных призов, благотворительных лотерей и подарков от ДСК-1 – особенно с участием самых юных и энергичных фанов. О полном открытии секторов для максимальной фанатской поддержки речи пока не идет, но ДСК-1 и «Университет-Югра» готовы обеспечить всем желающим бесперебойное подключение к просмотру матчей в режиме онлайн – тоже с призами, но уже в интерактивном формате.

Интрига весны – фотосессия игроков на строительных объектах ДСК-1 с параллельным импровизированным мастер-классом профессионалов непосредственно на спортплощадке нового жилого комплекса. Какой именно? Ну так на то и интрига.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 194, комментариев: 0
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