Интервью с управляющим ВТБ в ХМАО-Югре Владимиром Шевелевым

Завершается 2021 год — год продолжения пандемии коронавируса, которая вызвала множество последствий для всех сфер жизни. О том, каким стал год для финансовой отрасли в целом и конкретно для Группы ВТБ, мы беседуем с управляющим ВТБ в ХМАО-Югре Владимиром Шевелевым.

— Владимир Сергеевич, эпидемия коронавируса высветила важность развития онлайн-направлений бизнеса. Как это направление развивается в ВТБ?

— Для ВТБ в целом цифровизация — одно из ключевых направлений развития: мы развиваем диджитал-сервисы во всех сегментах рынка, и уже сейчас доля продаж в онлайн-каналах составляет 40 процентов по стране.

При желании практически любую услугу можно получить через наш интернет-банк, мобильное приложение ВТБ Онлайн, которое мы, кстати, в этом году серьезно обновили: она стало еще более современным, удобным, защищенным. Сегодня ВТБ Онлайн регулярно пользуются свыше 150 тысяч югорчан, за последний год это число увеличилось на 40 процентов.

— Какие дистанционные сервисы в Югре развивает ВТБ?

— Во-первых, это цифровая ипотека: мы стремимся к тому, чтобы максимальное количество операций проходило дистанционно, поэтому организовали и заключили необходимые соглашения в целях онлайн-взаимодействия с регулирующими органами, которые участвуют в этом процессе, — Росреестром, Пенсионным фондом РФ и другими.

У югорчан востребован цифровой кабинет для проведения жилищной сделки через сайт банка — кредит можно получить всего с одним посещением офиса для подписания документов. К тому же, при проведении сделки в цифровых каналах мы предлагаем дополнительный дисконт. Уже 15 процентов сделок проходят через этот канал.

Цифровизация значительно упрощает получение не только ипотеки, но и других видов займов. Оформить розничный кредит как никогда легко в мобильном приложении. Доля цифровых потребительских кредитов в выдачах ВТБ сейчас составляет около 40 процентов, в 2022 году наша цель — выдавать онлайн каждый второй нецелевой займ.

Направление автокредитования мы тоже активно цифровизируем. В 2021 году ВТБ одним из первых на рынке запустил для клиентов, в том числе в ХМАО, возможность онлайн-заявки через мобильное приложение. Это доступно и для беззалоговых автокредитов.

Кроме того, в режиме онлайн оформляется уже две трети сберегательных продуктов. Управлять вкладами, накопительными счетами, инвестиционными инструментами в цифровом виде действительно очень удобно: есть возможность гибко выбирать различные опции в зависимости от целей или желаемого размера доходности.

— Вы уже затронули вопрос ипотеки: как развивается это направление в Югре?

— В 2021 году мы видим рекордные результаты на ипотечном рынке. В округе за 11 месяцев этого года 5500 югорских семей получили и оформили ипотеку в ВТБ. Общая сумма выдачи составила 16 миллиардов рублей — это примерно на 6 процентов больше, чем за январь-ноябрь прошлого года, и уже по сумме близко к результату 2020 года в целом (16,9 миллиарда рублей). С такими темпами по итогам года мы обновим рекорд по ипотечному кредитованию в регионе.

— Какие ипотечные программы в этом направлении популярны у югорчан?

— Набирает популярность «семейная ипотека» — льготная программа для семей, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок. По этой программе, невзирая на рост ключевой ставки Банка России в последние месяцы, мы в сентябре даже снизили процентную ставку. Она составляет 4,7% годовых при проведении сделки в цифровых каналах.

Как результат, программа все более востребована. Уже после 1 июля порядка 200 югорских семей получили по ней кредиты в ВТБ на 640 млн рублей. Это около 10% от всех сделок за этот период, тогда как в начале года доля составляла примерно 3%. Мы ожидаем высокий спрос и в декабре, и в 2022 году.

Напомню, что по программе можно приобрести новостройку в Югре, максимальная сумма кредита – до 6 млн рублей. Кроме того, можно выгодно рефинансировать ранее взятый кредит на жилье от застройщика, снизив ставку и сэкономив на платежах.

— Каковы тренды этого года в частном инвестировании?

— Интерес к инвестициям в регионе сохраняется, активная фаза роста продолжается второй год подряд. За 2020 год объем средств, вложенных жителями округа в инвестиционные инструменты через ВТБ, вырос вдвое, за девять месяцев 2021 года — еще на 30 процентов. Общая сумма сейчас превышает 20 млрд рублей. Это треть от всех средств, размещенных югорчанами в ВТБ.

— Почему возник такой интерес к фондовому рынку?

— В 2020 году стимулом интереса к инвестированию послужили исторически минимальные ставки по депозитам. Сейчас тренд сменился, ставки по депозитам растут, но инвестпродукты уже вошли в постоянный арсенал многих клиентов. Теперь клиенты чаще всего сочетают инвестиционные и сберегательные продукты, формируя собственный портфель сбережений. Банк помогает сделать это грамотнее. Например, в ВТБ Онлайн есть сервис «Умные сбережения», который позволяет за несколько кликов подобрать и оформить несколько продуктов под заданные параметры. Если брокерского или индивидуального инвестиционного счета у клиента пока нет, открыть его можно прямо в процессе выбора нужных инвестинструментов. Начинать можно и с небольших сумм — например, с 50 тысяч рублей.

— Часть жителей округа использует карты ВТБ в качестве зарплатных. На что обычно ориентируются клиенты при выборе банка для зачисления доходов?

— Важно, чтобы было удобно управлять финансами как онлайн, то есть в мобильном приложении, так и офлайн – в банкоматах. Владельцы зарплатных карт ВТБ могут снимать наличные в любых банкоматах без комиссии.

Еще один критерий – дополнительные льготы по кредитам и депозитам. Например, клиенты с Мультикартой ВТБ могут по своему выбору снизить ставку по ипотеке или по потребительскому кредиту вплоть до 1 процентного пункта или поднять ставку по депозиту или накопительному счету вплоть до 3 процентных пунктов.

Кроме того, само наличие зарплатной карты ускоряет и упрощает процедуру получения кредита в банке. Для этого обычно не требуются какие-либо дополнительные документы.

— Каким был 2021 год в целом для ВТБ в России и в ХМАО?

— Он стал для нас успешным: итоги предварительные, но уже сегодня можно сказать, что 2021-й для нас — рекордный год по розничному кредитованию как в Югре, так и во всей стране. Мы помогли тысячам клиентов решить их финансовые задачи. Как результат, портфель розничных займов ВТБ в ХМАО с начала года вырос более чем на треть и достиг почти 80 млрд рублей.

При этом, несмотря на такую высокую кредитную активность, мы внимательно следим за платежной нагрузкой клиентов, чтобы она оставалась на комфортном уровне. Для нас важно заботиться о клиентах, оказывать поддержку социальным категориям населения. Поэтому ВТБ сохраняет низкие ставки по льготным программам, например, для семей с детьми. Кроме того, банк периодически предоставляет дополнительные бонусы к государственным выплатам. Например, когда в этом году летом семьи с детьми получили так называемые «школьные выплаты», ВТБ дополнительно начислил к ним еще 10%. К выплатам, которые осенью получили пенсионеры, ВТБ добавил 20% — для тех, кто перевел зачисление пенсии в банк. Также в декабре ВТБ запустил дополнительную выплату к пособию по инвалидности для тех, кто переведет их получение в наш банк.

Поддержка клиентов, льготное жилищное кредитование, технологичные решения для выгодного вложения сбережений, и в целом цифровизация всех продуктов и процессов —таковы драйверы нашего дальнейшего развития в Югре и на 2022 год.