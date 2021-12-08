МТС зафиксировала рост спроса на облачные сервисы в Югре

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов зафиксировала рост спроса на облачные сервисы среди крупных компаний в городах Ханты-Мансийского автономного округа. С начала 2021 года объем хранимых и обрабатываемой информации в облаке провайдера #CloudMTS вырос в 1,5 раза, облачным лидером стала промышленность.

Больше всего данных хранят и обрабатывают в облаке #CloudMTS промышленные предприятия Югры – более половины в общем объёме данных. Сфера транспортных перевозок, логистики и мониторинга, включая дорожные службы, занимает второе место, на ее долю пришлось почти треть всей хранимой информации. Третье место у предприятий бюджетной сферы и образования с долей 20 процентов. Чаще всего это организации, находящиеся в Сургуте, Нижневартовске и Нягани.

Югорские компании чаще всего интересовались размещением в #CloudMTS собственной ИТ-инфраструктуры – баз данных, CRM-систем, web-сайтов, корпоративной почты, бухгалтерских приложений, а также организацией виртуальных рабочих мест, что обусловлено актуальностью удаленных форматов работы в регионе. Чуть менее популярными были услуги информационной безопасности из облака для защиты от кибератак и взломов. Кроме того, с начала 2021 года отмечается рост спроса со стороны бизнес-компаний на услуги резервного копирования для их надежного хранения и последующего использования данных.

«Мы наблюдаем масштабную, экономически оправданную трансформацию бизнеса. Компании все чаще прибегают к более эффективной схеме, когда можно исключить капитальные затраты на строительство собственного дата-центра, закупку и обслуживание «железа». Ответственность за работоспособность IT-инфраструктуры можно делегировать провайдеру облачных услуг, как например, это сделала нефтедобывающая компания «Салым Петролеум». Причем объем облака можно увеличивать постепенно, по мере роста объема информации. Это актуально для сезонного бизнеса, особенно накануне Нового года. Аренда виртуальных серверов обходится пользователю гораздо дешевле: в среднем можно экономить от 20 до 30 процентов на ежемесячных расходах. Кстати, для бизнес-компаний Югры до 30 января действует специальное предложение: перенести свои данные, в том числе корпоративную почту на внешний сервер, выделить виртуальные мощности для хранения персональных данных в рамках ФЗ -152 можно со скидкой до 25 процентов», — рассказал директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачная экосистема МТС включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.