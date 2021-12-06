​В Нефтеюганске работают инструменты, которые делают поездки в общественном транспорте более комфортными

В 2022 году в Югре должна заработать единая региональная информационная система, которая будет отслеживать движение пассажирского транспорта. Ее разработал департамент информационных технологий и цифрового развития округа. Система позволит отслеживать движение транспорта в реальном времени и контролировать водителя – чтобы он не уходил с маршрута.

В Нефтеюганске уже работает несколько инструментов, которые делают поездки в общественном транспорте более комфортными.

Умный сервис

Жителям города доступно приложение «Умный транспорт». Оно помогает определить через сколько времени прибудет транспорт на вашу остановку.

«Это приложение поможет сократить время ожидания транспорта. Вы будете заранее знать через сколько транспорт прибудет к вам на остановку. В приложении есть замечательный поиск нужной остановки, вам нужно ввести всего лишь одно, ключевое слово. Также, вы можете добавить остановку в избранное, таким образом создав список избранных остановок. Из избранного, вы сможете запросто выбрать нужную вам остановку, чтобы снова не искать ее в поиске», - напомнили в городской мэрии.

Не надо наличных

В общественном транспорте Нефтеюганска действует безналичный расчет. Многие горожане успели оценить этот сервис: не надо отсчитывать деньги, ждать сдачу. В условиях пандемии это помогает соблюдать санитарные правила.

Кроме того, те, кто рассчитывается за поездки картой национальной платежной системы «Мир», экономят. Уже месяц в городе действует акция: каждая пятая поездка в автобусе по карте «Мир» любого банка стоит один рубль.

«За девять месяцев этого года жители города совершили свыше 380 тысяч поездок в городском транспорте по картам платежной системы «Мир». Уверена, наше предложение позволит многим нефтеюганцам сэкономить на повседневных поездках. Напомню, что если у вас есть несколько карт платежной системой «Мир», то расчет поездок будет вестись по каждой из них отдельно. Одна и та же карта «Мир» - в пластике и каждом Pay-сервисе – считываются системой, как разные карты», - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Акция продлится до 28 февраля 2022 года. С полными правилами проведения акции можно будет ознакомиться на сайте www.privetmir.ru.

Соблюдайте правила

Чтобы не создавать проблем себе и другим – обязательно надевайте маску в общественном транспорте. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продолжает действовать, как и обязательный масочный режим.

«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и влечет предупреждение или штрафа на граждан в размере 1-30 тысяч рублей; на должностных лиц - 10 -50 тысяч рублей; на предпринимателей 30-50 тысяч рублей; на юридических лиц – 100-300 тысяч рублей», - говорится в сообщении окружного управления Роспотребнадзора.

Проверки соблюдения масочного режима проходят в общественном транспорте регулярно.