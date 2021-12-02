«Ёлка желаний» снова даст сургутянам возможность почувствовать себя волшебниками

У жителей Сургута появилась уникальная возможность почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить мечту детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Торговая сеть «Пятёрочка» вновь присоединилась к благотворительному проекту региональной общественной организации «Добровольческого движения «Дорогами добра» «Ёлка желаний». Подарки к Новому году получат более 1500 детей из детских домов, детей-инвалидов, детей из кризисных и неблагополучных семей.

«В этом году акция «Ёлка желаний» пройдет 21 раз. Мы очень рады, что торговая сеть «Пятёрочка» стала нашим постоянным партнером и уже третий год берёт на себя почетное обязательство встречать в магазинах будущих волшебников - тех, кто исполнит заветные мечты детей. Цель проекта не только подарить ребятам веру в чудо, но и погрузить в сказку тех, кто это делает», - отметил руководитель СРОО «Добровольческое движение «Дорогами добра», автор и организатор проекта «Ёлка желаний» Валерий Басай.

Масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в магазинах «Пятерочка» с 1 декабря 2021 по 7 января 2022 года в разных городах Урала, в числе которых Сургут. Традиционно новогодние ёлки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, установлены в 270 магазинах сети. Все открытки содержат номер и краткую инструкцию, следуя которой каждый желающий сможет стать волшебником для одного из полутора тысяч детей.

Для исполнения новогоднего желания ребёнка достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный в ней подарок. Приобретённые презенты можно передать сотрудникам в любой из магазинов торговой сети «Пятёрочка» городов-участников акции, после чего их адресно доставят благополучателям из Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Ачиты, Берёзовского, Ирбита, Каменск-Уральска, Качканары, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова, Тавды и Тюмени.

«Весь период подготовки и проведения «Ёлки Желаний» - очень волнительный, ведь каждая открытка – это история ребёнка, который верит, что его желание обязательно сбудется. Поэтому подарок, который получает малыш, это не просто игрушка или книжка, это подтверждение того, что волшебники существуют и живут среди нас. Таким волшебником может стать каждый! И вместе мы сделаем мир сегодня чуточку лучше, чем он был вчера», - рассказала начальник отдела маркетинга макрорегиона «Урал» торговой сети «Пятёрочка» Инна Абакумова.